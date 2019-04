Deshalb ist die B2 bei Germering halbseitig gesperrt

Die B2 bei Germering war heute und ist am Donnerstag bei Germering halbseitig gesperrt. Es kommt zu Staus.

Germering - Betroffen ist die Anschlussstelle beim Gewerbegebiet Germering-Nord Richtung München. Dort wird am Übergang zum Beschleunigungsstreifen ein so genannter Anpralldämpfer errichtet, wie ein Sprecher des Straßenbauamts auf Nachfrage erklärte. Die Konstruktion soll den Kurvenverlauf deutlich machen und verhindern, dass Autos in der 90-Grad-Kurve ungewollt auf die Bundesstraße geraten. Die Sperrung - eine Ampel regelt den Verkehr - soll an beiden Tagen von 9 bis 15 Uhr dauern. Der Anpralldämpfer sei ein weiterer Schritt zur Verbesserung der Einschleifung. Ein weiterer, größerer Umbau, solle folgen, so der Sprecher der Straßenverkehrsbehörde.

An der Stelle war es im Jahr 2017 war es im Jahr 2017 zu einem fuchtbaren Unfall gekommen.