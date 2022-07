Die Mittelschüler haben sich ihre guten Noten verdient

Von: Klaus Greif

Teilen

Handys gezückt: Eltern, Großeltern wollten diese Showeinlage der Abschlussschüler unbedingt mit ihren Smartphones festhalten. © privat

Die Kerschensteiner Mittelschule hat die Schüler der M-Klassen im Rahmen einer Feier verabschiedet.

In der voll besetzten Aula verfolgten Eltern, Großeltern, Geschwister und Freunde den Festakt, den die Schüler mit Show- und Musikeinlagen garnierten. Gekonnt moderiert wurde die Feier durch Sophia Bianco und Enis Beganovic, die am Ende selbst ihr Zeugnis in Empfang nehmen konnten.

Schulleiterin Claudia Frisch griff in ihrer Rede das von den Absolventen gewählte Motto „Hollywood“ auf –die Aula war im Vorfeld mit viel Glitzer, Goldenen Luftballons und einem roten Teppich entsprechend geschmückt worden. Die Abschlussfeier könne man tatsächlich mit der Oskar-Verleihung vergleichen, meinte die Rektorin und ergänzte: „Ihr habt alle an eurem Ruhm und an eurer Karriere gearbeitet und seid nominiert worden.“ Im Laufe der Schulzeit hätten sich Spezialisten entwickelt, die man mit den unterschiedlichen Kategorien der Oskar-Verleihungen vergleichen können: „Es gibt Auszeichnungen für technischen Support, für Englisch und Geschichte aber auch für Schülersprecher oder Schulhaus-Führer.“ Aber im Grunde hätte sich jeder der Schüler einen Oskar verdient. Und den für die beste Regie müssten sich die Klassleiterinnen Manuela Recke und Yildiz Sondermann teilen.

Glückwünsche der Dritten Bürgermeisterin

Dritte Bürgermeisterin Sophie Schuhmacher überbrachte die Glückwünsche der Stadt. Die Absolventen hätten ihren vollen Respekt, weil sie den Abschluss trotz Corona geschafft hätten. Sie gab ihnen mit auf den Weg, weiter motiviert zu bleiben und sich für eine bessere Welt einzusetzen.

Die Schüler selbst thematisierten in ihren Reden ebenfalls die Auswirkungen der Pandemie. Elena Özyurt und Florian meinte für die 10Ma, dass das letzte Jahr nicht einfach gewesen sei. Dass sie ihren Abschluss dennoch geschafft hätten, sei vor allen ihrer Lehrerin Manuela Recke zu verdanken. Ähnich formulierten es Melisa Varli und Yusuf Ibrahim aus der 10Mb für ihre Klassleiterin Yildiz Sondermann. Beide Lehrerinnen wurden von den Schülern mit Blumen beschenkt. Manuela Recke gestand dann auf der Bühne: „Jetzt haben sie’s geschafft. Ich musste weinen.“

Ehrung der Besten

Vor der Zeugnisverleihung wurden noch die besten Absolventen geehrt. Trotz der widrigen Umstände gab es acht Schüler, die eine Gesamtschnitt mit einer Eins vor dem Komma. Elanur Özyurt und Florian Strasser wurden als beste deswegen auch landkreisweit geehrt.