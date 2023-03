Nach Corona: Die Nacht der Musik kehrt zurück

Von: Klaus Greif

Das Sinfonische Blasorchester wird wie bei den Musiknächsten der vergangenen Jahre wieder mit dabei sein, wenn es am 1. Juli eine Neustart gibt. archvfoto © mm

Nach der Corona-Pause geht es weiter: Germeringer Chöre, Orchester und Bands werden am 1. Juli wieder in der Stadthalle spielen.

Germering – Die bislang letzte Nacht der Musik in der Stadthalle fand 2019 statt. Sie war besonders groß angelegt worden, weil damals das 25-jährige Bestehen der Stadthalle nachgefeiert worden war. Dann kam Corona und das vorübergehende Aus der Musiknacht, die in der Regel alle zwei Jahre gefeiert wird. Jetzt kann die Nacht wieder durchgeführt werden.

Ein erstes Planungstreffen mit Germeringer Chören, Orchestern, Bands und Musikern im Nachtasyl der Stadthalle zeigte: An heimischen Künstlern, die einen Abend lang die Stadthalle in ein riesiges Konzerthaus mit zahlreichen Auftrittsorten verwandeln, wird es nicht mangeln.

Am Samstag, 1. Juli, wird die erste Musiknacht mit der neuen Stadthallen-Leiterin Kathrin Jacobs durchgeführt. Organisiert wird das Ereignis von einer Mitarbeiterin, die ebenfalls erst vor kurzem ihren Dienst in Germering aufgenomen hat: Simone Baumann ist seit kurzem im Kulturamt tätig. Sie ist als Projektkoordinatorin für die Musiknacht zuständig.

Kathrin Jakobs und Simone Baumann begrüßten am Montagabend im Nachtasyl unerwartet viele Musiker, die sich für das kulturelle Leben in der Stadt engagieren und am 1. Juli ohne Gage auftreten wollen. „Ich hatte vielleicht mit 20 gerechnet,“ gestand Kathrin Jacobs zu Beginn des Treffens. Dass es dann über 30 wurden, habe sie doch positiv überrascht. Sie freue sich vor allem, dass auch jüngere Künstler gekommen waren, denn: „Wir wollen mit der Musiknacht auch ein junges Publikum ansprechen.“

Der überwiegend Teil der Anwesenden bestand aber wie zu erwarten aus Vertretener sämtlicher Germeringer Chöre und Orchester. Sie alle bekundeten ihre Absicht, wieder bei dem Event mitmachen zu wollen. Zu hören und zu sehen sind am 1. Juli auch wieder Tanz- und Ballettgruppen und Nachwuchstalente der Musikschule. Für lautere Klänge wird die Rockband Vancouver sorgen, die bei den bisherigen Musiknächten immer mit dabei war. Und auch jazz wird zu hören sein. Die Bands Room to Move mit Merkur-Redakteur Klaus Greif am Kontrabass und Jazzy Moments stehen für diese Art von Musik. Die Burschenschaft Unterpfaffenhofen wird auf dem Platz vor der Stadthalle wie vor drei Jahren wieder Bier und andere kalte Getränke ausschenken.

Stammtisch

Die Teilnehmer an der Musiknacht können sich vor dem Termin im Juli noch öfter treffen. Kathrin Jacobs lud alle ein, zum Kultur-Stammtisch zu kommen, der wieder eingeführt wird. Er findet zum ersten Mal am Mittwoch, 22. März, im Nachtasyl der Stadthalle statt.

