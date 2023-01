Die Nähe zur Stadthalle war dem Kartenservice immer wichtig

Von: Klaus Greif

Teilen

Dieses Luftbild aus den frühen 1980er-Jahren zeigt die Kreuzung der Unteren Bahnhof- mit der Landsberger Straße. Die Bahnhofstraße verläuft hier von links unten leicht schräg nach oben, wo sie auf die Bahnlinie trifft. Das Gebäude, in dem heute der SW-Kartenservice sitzt, ist von der Kreuzung aus gesehen dass dritte von links. Zwei Häuser weiter am rechten Bildrand ist das mittlerweile abgerissenen Möbelhaus Grollmus zu erkennen. Stadthalle und Stadtbibliothek sind heute links von der Kreuzung zu finden – in den 1980er-Jahren gab es das Kulturzentrum noch nicht. © Stadtarchiv

Seit knapp dreieinhalb Jahrzehnten ist der SW-Kartenservice Anlaufstation für die Germeringer, wenn es um Ticketvorverkauf, Reservierungen oder den Versand von Eintrittskarten geht.

Germering – In der Zeit seines Bestehens ist der Kartenservice ein paar Mal umgezogen, erzählt Inhaber Werner Wolf. Begonnen hat es an der Planegger Straße. Dann machte der SW-Kartenservice Station an der Streiflacher Straße und schließlich im so genannten Kastanienhof an der Unteren Bahnhofstraße.

Die räumliche Nähe zur Stadthalle sei stets wichtig gewesen, so Wolf. Seit April 2012 bietet er mit seinem Team den Kartenservice nur wenige hundert Meter entfernt an der Landsberger Straße 43 an. Das Gebäude war früher Standort des Geschäfts Hobby Baumann.

So sieht der Eingangsbereich des SW-Kartenservice heute aus. © Weber

Integriert in die Verkaufsstelle betreibt Wolf hier auch das Kultur-Café. „Anfangs war es eher ein Anhängsel“, so Wolf. Doch habe es sich mehr und mehr zu einem festen Bestandteil und einem Wohlfühl-Ort entwickelt. Was sich auch darin zeigt, dass Kartenservice und Café die gleichen Öffnungszeiten haben. Vom Standort ist Wolf ist begeistert: „Es ist zentral und es gibt genügend Parkplätze vor der Ladentür.“ hk

Die Serie: LIEBLINGSLÄDEN DAMALS UND HEUTE

Die im Wirtschaftsverband organisierten Lieblingsläden haben seit Beginn des Jahres in ihren Schaufenstern historische Fotos ausgestellt. Diese sollen zeigen, wie der aktuelle Standort der Geschäfte früher einmal ausgesehen hat. Der Münchner Merkur veröffentlicht diese Aufnahmen in loser Reihenfolge.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.