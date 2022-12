Diese Firma zählt auf Ehrenamtliche

Von: Hans Kürzl

Teilen

Die Firma Distec ist ehrenamtlichfreundlich (v.l.): Matthias Keller (Managing Director Distec), Thiemo Reindel (Marketing Distec), Thomas Mayrhofer (Kommandant Feuerwehr) und Ludwig Deimel (stellvertretender Kommandant). © Kürzl

Die Firma Distec ist als ehrenamtsfreundlicher Betrieb ausgezeichnet worden. Davon profitiert nicht nur die Freiwillige Feuerwehr Germering. Auch die Motivation in der Firma steigt.

Germering – Rund 70 Mitarbeiter, darunter fünf Feuerwehrleute forschen, testen und entwickeln in der Firma Distec an der Augsburger Straße. Dort wo man sich mit den Arten von Bildschirmen beschäftigt, „die sicher nicht auf einem Schreibtisch stehen“, wie es Managing Director Matthias Keller ausdrückt.

Für ihn ist aber auch kein Problem, wenn diese fünf Feuerwehrleute zwischendurch auch retten, bergen oder löschen. Ein sechster Ehrenamtler der Firma engagiert sich in der Wasserwacht. Das bayerische Innenministerium begründet daher die Auszeichnung zum ehrenamtsfreundlichen Betrieb so: „Dem Unternehmen liegt das Ehrenamt besonders am Herzen. Die Unternehmensleitung unterstützt ihre ehrenamtlichen Mitarbeiter durch formlose und unkomplizierte Freistellungen.“

Ehrenamt schätzen

Managing Director Keller könnte jetzt von der großen gesellschaftlichen Bedeutung des Ehrenamts im Allgemeinen sprechen. Doch er drückt es schlichter und doch gleichermaßen wirkungsvoll sowie auf eine persönliche Weise anerkennend aus: „Man muss zeigen, dass man das Ehrenamt schätzt. Und den dort ehrenamtlich Tätigen.“ Dass es in seinem Unternehmen fast nur Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Germering sind, ist Zufall. „Jedes Ehrenamt ist auf seine Weise gleich wichtig“, sagt daher Keller. Er und Distec hätten es jedenfalls nie bereut, den ehrenamtlichen Dienst an der Gesellschaft zu unterstützen. Es ist eine Win-Win-Situation, wie man es modern ausdrückt – und das gleich für drei Parteien. Das Unternehmen kann auf motivierte Mitarbeiter setzen, die nicht fürchten müssen bei der Ausübung ihres Ehrenamtes eingeschränkt zu werden.

Dass in diesem Fall Firmenort und Feuerwehr sogar gegenüber liegen, ist natürlich Zufall. „Es erleichtert aber unsere Arbeit und die Einsätze“, erläutert Feuerwehr-Kommandant Thomas Mayrhofer. Und davon wiederum profitieren die Bürger, wie OB Andreas Haas betont: „Es erhöht die Sicherheit in der Stadt, wenn das Ehrenamt so unterstützt und gelebt wird.“ Dies zeige aber auch die Verbundenheit des Unternehmens mit der Stadt und der Feuerwehr, so Haas.

Gegenseitige Hilfe

Kleinigkeiten beweisen, wie das gelebt wird. Für Tests ihrer Spezial-Bildschirme kann die Firma Distec schon mal die Gerätschaft der Feuerwehr gebrauchen oder für Videodrehs, die die Belastungsfähigkeit der Displays spektakulär belegen, die Waschhalle nutzen. Andererseits können die Germeringer Retter bei Veranstaltungen den Parkplatz der Firma mit nutzen. In den Anfangszeiten der Corona-Pandemie hat die Firma einen Antikörpertest für die 80 Feuerwehrkräfte finanziell unterstützt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Dass die bei dem Hightech-Unternehmen arbeitenden Ehrenamtler Lehrgänge in Staatlichen Feuerwehrschulen besuchen können, zählt fast schon zu den selbstverständlichen Kleinigkeiten. Zudem nimmt man noch als Firmenteam am Stadtlauf und am Stadtradeln teil. Für Ludwig Deimel war dieses Gesamtpaket Grund genug, im Kollegenkreis die Bewerbung für den Ehrenamtspreis anzuregen.

Positive Auszeichnung

Deimel personifiziert sozusagen die Win-Win-Situation. Denn Deimel ist nicht nur stellvertretender Kommandant bei der Freiwilligen Feuerwehr Germering, sondern auch Mitarbeiter bei der Firma Distec. Für die hat die Auszeichnung noch einen Nebeneffekt: „Der Preis und die Verbindung zur Wehr heben den Bekanntheitsgrad in der Stadt schon“, betont Keller. Man möchte auch als wohnortnaher Arbeitsplatz attraktiv bleiben. Wirtschaftliche Sorgen muss sich das Unternehmen nicht machen. Seine Lösungen für anspruchsvolle Anforderungen an Monitore oder Touchscreens zum Beispiel für die Industrie oder im öffentlichen Raum sind gefragt.

Benjamin Miskowitsch, der als CSU-Landtagsabgeordneter im Ausschuss für Wirtschaft und Landesentwicklung vertreten ist, empfindet solche Aussichten in der aktuellen Situation als positiv und erfrischend. „Man muss froh sein, dass es solche Unternehmen geht“, sagt Miskowitsch aber auch als Ehrenamtler – bei Feuerwehr und Wasserwacht in Mammendorf.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.