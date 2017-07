Diese Katastrophe ist nur gespielt

Fast wie in Echt: Bei der Großübung spielten die vielen Verletzten so realistisch, dass Beobachtern manchmal der Atem stockte.

„Sich die Szene auszudenken, war eine Sache von fünf Minuten“, erzählt Deimel. Ungleich länger habe es dann allerdings gedauert, die Übung vorzubereiten. „Wir waren dafür schon Monate zuvor vor Ort.“ Die enge Straße habe man bewusst gewählt, um eine besondere Herausforderung zu bieten, ergänzt der stellvertretende Kommandant Thomas Mayrhofer.

Am Tag der Übung wurden schließlich fünf Schrottautos sowie der Traktor eines befreundeten Landwirts drapiert und schließlich der Notruf abgesetzt. Die Übungsteilnehmer wussten dabei nicht, was sie erwartet.

Julia Lichti von der Germeringer Feuerwehr kam als Melder mit ihrem Gruppenführer zum Unfallort. Psychisch sei eine Übung natürlich nicht so belastend, wie ein realer Einsatz. „Da wäre bei einem Unfall dieser Größenordnung wahrscheinlich die eine oder andere psychologische Nachbetreuung der Einsatzkräfte nötig“, sagt die 39-Jährige. Körperlich sei die Übung aber absolut fordernd. „Die schweren Geräte, die zum Einsatz kommen, sind die gleichen wie beim realen Einsatz.“

+ Zufrieden mit der Übung: Ric Unteutsch (l.) und Ludwig Deimel. © Andreas Daschner

Auch wenn Claudia Bartmann aus Ebersberg während der Übung plötzlich zusammenbricht und sich nicht mehr rührt – alles nur gespielt. Zudem laufen die Unfallopfer immer wieder desorientiert und in Panik davon, so dass die Rettungskräfte sie wieder einfangen müssen. Ganz so, wie bei einem realen Einsatz. „Wir spielen so realistisch, dass sogar Krankenhausärzte ins Schleudern kommen“, sagt Norbert Ramsaier von der „Realistischen Unfalldarstellung“.