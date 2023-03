Lieblingsläden damals und heute: Dieser Betrieb lebt von der Zentrumsnähe

Von: Hans Kürzl

Dieses Luftbild zeigt die Kreuzung der Unteren Bahnhof- (verläuft hier von rechts unten schräg nach oben) mit der Landsberger Straße (von der linken zur rechten Bildmitte) Ende der 1970er-Jahre. Der Blick geht nach Norden. Das Geschäft von Friseur Rickert befindet sich an der Südseite der Landsberger Straße, es ist das dritte von rechts neben der Kreuzung. © mm

„Willkommen beim Friseurteam Rickert“ heißt es auf der Homepage des Betriebs. In der analogen Realität begrüßt das Geschäft seine Kunden seit 2007 an der Landsberger Straße 43.

Germering – Inhaberin Ursula Rickert hat damals an dieser Stelle den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. „Es war eine gute Entscheidung“, sagt sie im Rückblick.

Das sagt Ursula Rickert auch über den Standort, der nur ein paar Schritte vom Zentrum entfernt ist. „Das ist ideal hier“, meint sie. Eine Diskussion oder auch nur einen Gedanken, die Räumlichkeiten zu verlassen oder sich eine andere Bleibe in der Stadt zu suchen, habe es nie gegeben. Sie und ihr Team, das neben ihr aus sieben Mitarbeitern besteht, fühlen sich in den rund 100 Quadratmetern wohl. Das sei groß genug. Auch mit dem Vermieter passe es, so Rickert. „Ich hoffe, dass wir hier noch lange bleiben können“, sagt sie.

Das Friseurteam Rickert begrüßt seine Kunden seit 16 Jahren, also seit 2007, an der Landsberger Straße 43. Für Inhaberin Ursula Rickert ist es ein idealer Standort. © weber

Immerhin haben sich Rickert und ihre Mitarbeiterinnen an dieser Stelle auch einen guten Kundenstamm erarbeitet, der die gute Erreichbarkeit schätzt. Fast ein wenig stolz erzählt sie: „Der jüngste war bisher ein halbes Jahr, die älteste ist 90.“ Dass man sich am Standort in der Landsberger Straße wohl fühlt, gibt Rickert also gerne an die Kunden weiter. hk

Die Serie

Die im Wirtschaftsverband organisierten Germeringer Lieblingsläden haben seit Beginn dieses Jahres in ihren Schaufenstern historische Fotos ausgestellt. Diese sollen zeigen, wie der aktuelle Standort der Geschäfte früher einmal ausgesehen hat. Der Münchner Merkur veröffentlicht diese historischen Aufnahmen in loser Reihenfolge. Auch interessant: Germeringer Lieblingsläden: Früher waren hier noch Wohnhäuser

