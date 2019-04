Dieser Pizzabäcker will Weltmeister werden

Germering schickt einen Vize-Europameister zur Weltmeisterschaft der Pizzabäcker nach Parma. Der 38-jährige Gaetano Dolgetta tritt von heute an bis Donnerstag für das im Regerhof residierende Ristorante Casale an.

Germering – Während sich alle weiteren deutschen Teilnehmer in zahlreichen Vorrunden qualifizieren mussten, reichte bei Dolgetta sein Ergebnis bei der jüngsten Pizza-EM am Gardasee. Die besten Pizzabäcker der Welt kommen natürlich aus Italien. Und dort werden auch Jahr für Jahr in den wechselnden Veranstaltungsorten die Europa- und die Weltmeister ihres Faches gekürt. Wenn ein deutscher Pizzaiolo, wie er in Italien heißt, daran teilnimmt und sich sogar ganz weit vorne platziert, hat dies meist ganz einfache Gründe: Es handelt sich um einen gebürtigen Italiener, der in einer deutschen Pizzeria arbeitet.

Geboren in Pasing

So ähnlich ist es auch mit Gaetano Dolgetta. Entscheidender Unterschied: Er hat als Sohn von in Germering lebenden Italienern vor 38 Jahren im Pasinger Krankenhaus das Licht der Welt erblickt. Germering selbst hat er dann aber erst sehr viel später kennen gelernt. Denn die Eltern kehrten kurz nach seiner Geburt ins heimische Sarno südlich von Neapel zurück. Dass er seit einem Jahr im Ristorante Casale am offenen Steinofen Pizza bäckt, hat er auch seinem Onkel Raffaele zu verdanken, der im Gegensatz zu seinem Bruder Germering seit Jahrzehnten die Treue hält und hier heimisch geworden ist.

Nur das Beste - das ist das Geheimnis

Pizza um Pizza schiebt Gaetano Dolgetta im Casale in den 400 Grad heißen Ofen – das offen flackernde Feuer des brennenden Fichtenholzes ist mindestens so wichtig für die Qualität der Pizza wie die Zutaten. „Nur das Beste. Das ist das Geheimnis“, erklärt der Experte, der schon mit elf Jahren im heimischen Sarno in das Pizzaback-Handwerk eingeweiht worden ist. Dazu zählt er neben gutem Extra Vergine-Olivenöl, Hefe und dem passenden Mehl vor allem auch die richtigen geschälten Tomaten: San Marzano müssen es sein.

Sich Zeit nehmen gehört ebenfalls dazu: Der Teig muss zunächst 24 Stunden aufgehen und dann noch mal 24 Stunden gären, ehe er in passende Teigkugeln portioniert wird. Daraus formt dann der Pizzaiolo mit viel Geschick den dünnen Teig, der immer denselben Durchmesser hat, und belegt ihn mit den gewünschten Zutaten.

Lehre beim Meister

Nun nimmt nicht automatisch jeder Pizzabäcker an Welt- oder Europameisterschaften teil. Bei Gateano war es wohl eine glückliche Fügung, dass ihn sein beruflicher Lebensweg vor einigen Jahren nach Norditalien verschlug. In der Pizzeria del Centro in Como erhielt er den letzten Schliff seiner Kunst von einem echten Meister: Sein Chef und Ausbilder war Mario Signorile, Pizza-Weltmeister des Jahres 2014. Er ermunterte seinen Schüler zur Teilnahme an den Wettbewerben. Und 2016 schaffte Dolgetta dann tatsächlich im norditalienischen Padua den Sprung aufs Siegerpodest. Er wurde Vize-Europameister.

Belegschaft drückt die Daumen

Diesen Erfolg konnte er bei der jüngsten „Giropizza d’Europa“ im Februar in Riva am Gardasee zwar nicht wiederholen. Dort trat Dolgetta erstmals für das Germeringer Casale an und wurde 21. in der Kategorie „Klassische Pizza“. Aber auch dieser Platz reichte für die automatische Qualifikation zur Weltmeisterschaft in Parma.

Die gesamte Belegschaft im Casale ist mit den Geschäftsführern Gisella Sozzo und Antonio Colanturo stolz auf ihren Pizzaiolo: „Wir unterstützen ihn und drücken im die Daumen“, sagt Colanturo. Er und alle anderen aus dem Team sind sich vor allem einig bei ihrer Einschätzung: „Er macht einfach eine super Pizza.“