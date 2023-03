Dieser Verein ist ein Stehaufmännchen

Von: Hans Kürzl

Das ist die neue leicht veränderte Vorstandschaft (v.l.): Inge Mitchell (Beisitzerin), Johanna Berger (2.Vorsitzende), Christian Zorn (Schriftführer), Gabriele Sierp (Schatzmeisterin), Willy Kästner (Beisitzer), Irmingard Utz (Revisorin) und Fritz Schalamon (Vorsitzender). © hk

Der Deutsch-Französische Verein Germering (DFVG) hat mit Fritz Schalamon einen neuen ersten Vorsitzenden. Er folgt auf Altrud Heinrich, die nicht mehr kandidieren wollte. Der Verein steht damit zunächst einmal vor ruhigeren Zeiten.

Germering – Den Deutsch-Französischen Verein Germering (DFVG) darf man durchaus als ein Stehaufmännchen unter den örtlichen Vereinen bezeichnen. Gut ein Jahrzehnt lang hangelte man sich von einer Jahresversammlung zur nächsten, verbunden mit der Suche nach einem Vorsitzenden. 2013 drohte sogar die Auflösung. Das stand diesmal überhaupt nicht im Raum, obwohl die bisherige Vorsitzende Altrud Heinrich bereits zu Jahresbeginn ihren Rücktritt erklärt hatte.

Ihr Nachfolger wird der 82-jährige Fritz Schalamon, lange Jahre bereits auf dem Stellvertreterposten tätig. Den wiederum übernimmt die bisherige Beisitzerin Johanna Berger. Wieder gewählt wurden als Schatzmeisterin Gabriele Sierp sowie zum Schriftführer Christian Zorn. Inge Mitchell und Willy Kästner, beide in früheren Jahren auch schon mal Vorsitzende, stellten sich als Beisitzer zur Verfügung. Hannelore Biffar und Irmingard Utz bleiben Revisorinnen. Die Wahlen erfolgten ohne Gegenstimmen.

Die scheidende Vorsitzende Heinrich gestand, dass ihr die Entscheidung zum Rücktritt nicht leicht gefallen sei, „Aber ich glaube, dass ich meine Aufgabe erfüllt habe“, sagte die 81-Jährige, die seit 2000 im Verein Mitglied ist und schnell in die weitere Vorstandschaft rückte. Sie habe danach so ziemlich alle Ämter ausgeübt, die der Verein zu vergeben habe. Zweimal übernahm sie die Führung, 2013 bewahrt sie den Verein mit ihrer Kandidatur vor der Auflösung. Ganz ausklinken wird sich Heinrich auch jetzt nicht: „Einen Rat kann ich immer geben.“

Ihr Nachfolger kann in ruhigem Fahrwasser sein neues Amt beginnen. Zudem konnte er in seinem Bericht für die Vorstandschaft von einem durchaus regen Vereinsleben im vergangenen Jahr berichten. „Obwohl Corona schon noch präsent war“, so Schalamon. Zu den Höhepunkten 2022 gehörten ein Vortrag über das französische Wahlsystem und eine Reise nach Aachen, verbunden mit Abstechern in die Niederlande und nach Belgien.

Heuer plant man eine Fahrt in die steirische Landeshauptstadt Graz. Daneben will sich der DFVG wieder am Neubürger- und Stadtbürgerfest aktiv einbringen. „Vielleicht gewinnen wir so auch das eine oder andere Mitglied“, hofft Schalamon. Notwendig wäre dies auf alle Fälle. Ingeborg Keil, die den Wahlgang leitete, sagte jedenfalls: „Der Verein wird jedes Jahr ein bisschen älter. Für die Mitglieder wird das jedes Jahr ein bisschen schwieriger.“

Immerhin aber steht der Deutsch-Französische Verein, der seit Jahren rund 70 Mitglieder hat, finanziell ganz ordentlich da. Das ergab das von Schatzmeisterin Sierp präsentierte Zahlenmaterial. Einnahmen von rund 7200 Euro standen Ausgaben von knapp unter 5000 Euro gegenüber. So verfügt der DFVG über ein Guthaben von genau 7940,73 Euro zum Jahresende 2022.

