Dieses Buch greift ein Tabuthema auf

„Jede 3. Frau" ist ein besonderes Buch zum Thema Schwangerschaft. Es handelt von Fehlgeburten.

In den Regalen der Stadtbibliothek stehen nicht nur die aktuellen Bestseller aus allen Bereichen zur Ausleihe bereit. Auch nicht ganz so bekannte literarische Werke sowie neue Medien wie DVDs, Hörbücher oder Computerspiele lohnen den Gang in die Bücherei. Die Experten der Bibliothek geben deswegen einmal im Monat ihren ganz persönlichen Medientipp.

Heute empfiehlt Anita Vöhringer ein Sachbuch zum Thema Fehlgeburt:

Wie der Titel des Buches bereits erwähnt: Ungefähr jede dritte Frau hat in ihrem Leben mindestens einmal eine Fehlgeburt, meistens in den ersten zwölf Wochen der Schwangerschaft. Damit sind Fehlgeburten keine seltene Ausnahme, sondern leider verbreiteter als viele annehmen. Denn wie sagt die Autorin und Herausgeberin Natascha Sagorski in ihrem Vorwort: „Die Themen Fehlgeburt & Co [sind] gesellschaftlich unerwünscht. Da redet man eben nicht darüber.“

Auch die Autorin selber hat die schmerzliche Erfahrung einer Fehlgeburt machen müssen und zu ihrem Erstaunen festgestellt, dass sie damit in ihrem Bekanntenkreis nicht alleine ist. Und so entstand die Idee für dieses Buch, in dem das Tabuthema „Fehlgeburt“ aufgegriffen wird und Betroffenen gezeigt wird, sie sind nicht allein mit dieser Erfahrung.

In 25 zu Herzen gehenden Geschichten erzählen 24 Frauen und ein Mann in diesem Buch von ihrem Kinderwunsch, der Freude über die Schwangerschaft sowie von den Komplikationen, die zu dem Verlust ihres ungeborenen Kindes führten und der damit einhergehenden Trauer und wie sie diese schließlich bewältigten.

Das Buch schließt mit kurzen Ratschlägen der Herausgeberin für Betroffene. Der Titel findet sich im Sachbuchbereich der Bibliothek im Regal „Eltern & Kind: Eltern werden“.

Jede 3. Frau. 25 Frauen erzählen von ihren Schwangerschaften ohne Happy End – und wie sie danach trotzdem ihren Weg gefunden haben. München, Komplett-Media, 2022.