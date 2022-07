Dieses Buch kann die Lust am Aufräumen wecken

In den Regalen der Stadtbibliothek stehen nicht nur die aktuellen Bestseller aus allen Bereichen zur Ausleihe bereit. Auch nicht ganz so bekannte literarische Werke sowie neue Medien wie DVDs, Hörbücher oder Computerspiele lohnen den Gang in die Bücherei.

Germering – Die Experten der Bibliothek geben deswegen einmal im Monat ihren ganz persönlichen Medientipp. Heute empfiehlt Leiterin Christine Förster-Grüber ein spezielles Buch mit Aufräum-Tipps.

Aufräumen liegt im Trend, denn es soll nicht nur zu einer ordentlichen Wohnung, sondern auch zu einer „aufgeräumten“ Seele und zu einer nachhaltigen Lebensweise führen. Egal, ob Sie Ordnen, Aussortieren und Aufräumen mögen oder bisher als lästiges Übel betrachtet haben, dieses Buch ist eine Fundgrube für Ideen, wie Sie ohne Stress, mit ein bisschen Konsequenz und viel Freude zum Ziel kommen.

Die Autorin Jelena Weber ist als „jelena_diy“ auf SocialMedia-Kanälen sehr bekannt und geschätzt. In diesem Buch geht es aber nicht nur ums Aufräumen und Ordnung halten, sondern Jelena Weber vermittelt auch Strategien für den dauerhaften Erfolg, gibt Tipps zum nachhaltigen Saubermachen und Putzen, bietet Anleitungen für sinnvolle Haushaltsgimmicks wie einen selbst gebastelten Schlüsselkasten, gibt Tipps für die sinnvolle und nachhaltige Weiterverwertung von Kleidung und Gegenständen und geht auf Stolpersteine oder unbewusste eigene Vermeidungsstrategien ein.

Auch wer nicht wild entschlossen ist, auf den Spuren der japanischen „Aufräum-Weltmeisterin“ Marie Kondo zu wandeln, wird an diesem Buch seine Freude haben. Achtung: Beim Durchblättern kann einen schon die Aufräum-Lust packen. In der Stadtbibliothek steht das Buch im Bereich „Bauen & Wohnen: Ordnung & Minimalismus“. Auch in der DigiBObb finden sich zahlreiche E-Books zum Thema.

Mediendaten:

Jelena Weber: Der Aufräum-Kompass. ZS-Verlag, 2021, 168 Seiten, viele Abbildungen.