„Gut in Form“: Dieses Möbel passt auch in kleine Zimmer

Charlotte Ehrenberg und ihr Gesellenstück. Der Sekretär aus Ahorn würde auch in ihr kleines Zimmer passen. © dm

Servus Uni, ich werde Schreinerin. Das sagte sich Charlotte Ehrenberg nach einem Jahr Jura-Studium.

Germering – „Eigentlich wollte ich gar nicht studieren, auch, weil ich nicht wirklich wusste, was ich studieren sollte“, erzählt die 22-Jährige, die ihr Abitur in Germering absolviert hat. Nachdem ihre Mutter ihr unter anderem vorgeschlagen hatte, den Beruf des Goldschmieds, Steinmetz oder Schreiners zu erlernen, fand Charlotte Ehrenberg schließlich mehr und mehr Gefallen am Schreinerberuf.

Sie erinnerte sich, dass sie eigentlich schon immer gern mit Holz gebastelt hat. So meldete sich die junge Frau zum Berufsgrundschuljahr an der Berufsschule Dachau an und zog dort auch gleich in eine WG. Ihre Ausbildung begann Ehrenberg dann in einer Dachauer Schreinerei. Doch die Arbeit hatte sie sich anders vorgestellt, erzählt sie.

„Der Schreinerbetrieb war zwar Mitglied in der Schreinerinnung Dachau, aber es wurde dort sehr wenig mit Holz gearbeitet.“ Die Hauptarbeit bei der Firma bestand daraus, Transporter in fahrbare Messestände umzubauen. Dabei wurden viele andere Materialien verwendet, kaum Holz. Von einem Klassenkameraden aus der Berufsschule erfuhr Charlotte Ehrenberg, dass die Schreinerei Acher in Fürstenfeldbruck einen Ausbildungsplatz frei habe, nachdem der Mitschüler in einen anderen Betrieb gewechselt war.

Ehrenberg absolvierte einen Probearbeitstag und wurde für das zweite praktische Ausbildungsjahr übernommen. Im Betrieb an der Zadarstraße in Bruck beendete Ehrenberg ihre Lehrzeit erfolgreich und wartet nun auf die Freisprechung am 13. September, die ebenfalls in der Kreisstadt an der Amper stattfindet. An dem Tag werden auch die Gewinner des Wettbewerbs „Die Gute Form“ bekannt gegeben.

Klein und Kompakt

Auf die Idee, einen Sekretär in Ahorn als Gesellenstück zu bauen, kam sie, weil sie privat einen riesigen Ikea-Schreibtisch besaß, der wegen der schrägen Wände immer mitten im Raum stehen musste. „Ich wollte ein Möbelstück, einen Schreibtisch, der nicht so mächtig ist, sondern klein und kompakt.“

Dass sie damit den Wettbewerb gewinnt, glaubt sie eher nicht. „Ist aber auch nicht so tragisch.“ Beruflich will die junge Frau nämlich ganz andere Wege gehen. Im vergangenen Jahr habe sie über eine WG-Mitbewohnerin die Chance erhalten, für einen von Studenten gedrehten Film über Afghanistan, der im spanischen Almeria gedreht wurde, die Kulissen aus dem berühmten Film „Exodus“ auf Vordermann zu bringen.

„Das hat mir viel Spaß gemacht“, erzählt Ehrenberg, die sich gut vorstellen könnte, in dieser Richtung zukünftig beruflich vorwärts zu kommen. „Filmkulissenbau, das wär‘s“, sagt sie und hat vor wenigen Tagen ein Kleingewerbe angemeldet. „Mein erster Schritt in die Selbstständigkeit“, sagt sie. „Mal sehen, ob es auf Dauer taugt.“ (Dieter Metzler)

