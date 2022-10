Digitalministerin besucht Softwarehaus Docuware

Von: Klaus Greif

Teilen

Hoher Besuch bei Docuware: Digitalministerin Judith Gerlach (4.v.l.) informierte sich über das Unternehmen. Begleitet wurde sie vom Landtagsabgeordneten Benjamin Miskowitsch und Bezirksrätin Gaby Off-Nesselhauf. Auch OB Andreas Haas (r.) war mit dabei, als die Geschäftsführer Michael Berger und Max Ertl die Besucher durch das Haus, inklusive des Fitness-Raums, führten. © mm

Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach hat dem Germeringer Unternehmen Docuware, führender Anbieter für die digitale Verwaltung von Dokumenten und die Automatisierung von Arbeitsplatzabläufen in der so genannten Cloud, einen Besuch abgestattet.

Germering – Die Geschäftsführer Michael Berger und Max Ertl empfingen die Ministerin und stellten das Unternehmen vor. Anschließend wurde über den aktuellen Stand der Digitalisierung sowie Herausforderungen gesprochen.

Einer Mitteilung des Unternehmens zufolge stand bei den Gesprächen eines fest: Ob im privaten oder öffentlichen Sektor – an vielen Stellen in Bayern und Deutschland im Allgemeinen gibt es noch viel Aufholbedarf in Sachen Digitalisierung.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Der Besuch von Judith Gerlach hatte für Docuware eine besondere Bedeutung. „Dass uns die bayerische Staatsministerin für Digitales besucht, zeigt, wie wichtig das Thema Digitalisierung im Land ist. Gerne möchten wir gemeinsam mit der Politik die Digitalisierung weiter vorantreiben. Eine offene Diskussion über Möglichkeiten und aktuelle Herausforderungen ist da bereits der erste Schritt in die richtige Richtung“, sagte Michael Berger.

Mit einem Rundgang durch die Räumlichkeiten am Kleinen Stachus wurde der Besuch der Staatsministerin abgerundet. Die Bürogestaltung wird Docuware zufolge aktuell umstrukturiert – das Unternehmen testet das Shared-Desk-Modell und erarbeitet neue Kreativelemente im Büro. Mobiles Arbeiten ist mittlerweile in fast jedem Arbeitsbereich angekommen.

Der Fachkräftemangel hingegen, von dem der IT-Markt aktuell sehr stark betroffen ist, stellt nicht nur für Docuware eine große Herausforderung dar. Auch der öffentliche Sektor sei davon betroffen, erklärte Judith Gerlach. Michael Berger ergänzte, dass sich durch Angebote, wie flexible Arbeitsmodelle zwar der Suchradius vergrößern ließe, jedoch mache es die unzureichende Infrastruktur in ländlichen Regionen immer noch nicht allen Angestellten möglich, problemlos von zuhause zu arbeiten – selbst wenn es die Ausstattung von entsprechender Hardware und Software zulasse.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.