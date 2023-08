DocuWare-Gründer zurück im Geschäft

Von: Klaus Greif

Jürgen Biffar Aufsichtsrat von C4B © Voxbrunner Carmen

Vor vier Jahren hat sich Jürgen Biffar aus dem aktiven Wirtschaftsleben zurück gezogen. Jetzt ist er zurück: er wurde in den Aufsichtsrat von C4B gewählt.

Germering – Jürgen Biffar, Gründer des weltweit erfolgreichen Germeringer Softwarehauses DocuWare und langjähriger Vorsitzender des Wirtschaftsverbandes, ist ins aktive Wirtschaftsleben zurückgekehrt. Vier Jahre nach seinem Rückzug aus der DocuWare-Geschäftsführung wurde Biffar jetzt in den Aufsichtsrat des Kommunikations-Spezialisten C4B – Com For Business AG berufen. Die Aktionäre des Unternehmens, das vor kurzem seinen neuen Firmensitz im Neubaugebiet an der Augsburger Straße bezogen hat, haben Biffar laut C4B einstimmig gewählt.

Vorgeschlagen worden war er vom langjährigen Aufsichtsratsvorsitzenden Helmut Maier. „Wir hätten uns keinen geeigneteren Kandidaten wünschen können“, freut sich Maier. „Jürgen Biffar ist nicht nur ein extrem erfahrener Unternehmer. Er kennt vor allem sowohl die Software-Branche als auch unser indirektes Geschäftsmodell aus dem Effeff.“

Jetzt bleibt weniger Zeit für seine Stiftung

Biffar hatte nach seinem Abschied aus dem aktiven Wirtschaftsleben im Jahr 2019 gemeinsam mit seiner Ehefrau Michaela Wienke die gemeinnützige „Stiftung Digitale Bildung – Digital Education Foundation“ gegründet. Für die Stiftung bleibt nun etwas weniger Zeit. Denn für seine Arbeit im Aufsichtsrat hat sich Biffar einiges vorgenommen: „In meinen mehr als 30 Jahren bei DocuWare mussten wir so einige Klippen umschiffen: der klassische Wachstumsschmerz, der Weg in die Cloud, die Internationalisierung“, berichtet Biffar. „Es wäre mir die größte Freude, wenn ich einen Teil meines Erfahrungsschatzes jetzt zum Nutzen der C4B einsetzen könnte.“

Für ein erfolgreiches Engagement spricht, dass Biffar das Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 1999 kennt: „Wir waren gemeinsam im Wirtschaftsverband und im ICT-Cluster aktiv“, erinnert sich Biffar. Außerdem habe C4B den von ihm initiierten Digiclub vom ersten Tag an bei den Girls Technik Camps unterstützt.

C4B ist ein führender Hersteller von Kommunikations-Software. Eines der wichtigsten Produkte ist XPhone.