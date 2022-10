Drei Unfälle im Münchner Westen: Mehrere Verletzte und enormer Sachschaden

Von: Thomas Steinhardt

Es kam zu mehreren Unfällen. © Feuerwehr Germering

Nachdem es am Dienstag ja schon auf der Eschenrieder Spange gekracht hatte, kam es später zu weiteren Unfällen auf der A99 und A96.

Germering - Gegen 12.45 Uhr kam es auf der A 99, Richtung Salzburg, Höhe Autobahnkreuz München-West, zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw. Auslöser war ein Spurwechsel gewesen. Die Fahrbahn war laut

Polizei für rund 45 Minuten gesperrt, was einen Rückstau bis zum Autobahndreieck München-Südwest auslöste. Auch für den Aubinger Tunnel war für den Zeitraum der Unfallaufnahme bis zur Bergung der Fahrzeuge Blockabfertigung geschalten, berichtet die Polizei. Bei diesem Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt. Gegen 14.30 Uhr war die Unfallstelle geräumt. Der Gesamtschaden wird auf rund 20 000 Euro geschätzt.

Im Rückstau

Im Rückstau des Unfalls von 12.45 Uhr krachte es gegen 13.35 Uhr auf der zweistreifigen Überleitung von der A 96, Fahrtrichtung München, auf die A 99, Fahrtrichtung Salzburg/Nürnberg, am Autobahndreieck München-Südwest. Ein Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Starnberg erkannte das Stauende zu spät und fuhr mit der Beifahrerseite in das Heck eines fast stehenden 7,5-Tonners auf dem rechten Fahrstreifen, wie die Polizei berichtet. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass beide Fahrzeuge ineinander verkeilt wurden und quer zur Fahrtrichtung zum Stehen kamen. Die Überleitung musste für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen gesperrt werden. Der Fahrer des Pkw war eingeklemmt und wurde von der Feuerwehr befreit. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber mit mittelschweren Verletzungen in eine Münchner Klinik geflogen. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die in der Vollsperre stehenden Fahrzeuge wurden rückwärts durch die Polizei aus der Überleitung herausbegleitet. Der Verkehr der A 96 Richtung München wurde in Richtung München abgeleitet, was zu langen Stauungen an den Abfahrten führte. Die Überleitung wurde gegen 17. 00 Uhr wieder freigegeben. Der Sachschaden beläufts sich hier auf rund 80 000 Euro.

Richtung Lindau

Gegen 13.30 Uhr kam es auf der A 96, Richtung Lindau, kurz nach dem Autobahndreieck München-Südwest erneut zu einem Zusammenstoß: Ein Tanklastzug befuhr den zweiten von drei Fahrstreifen, ein Pkw den ersten Fahrstreifen. Der Pkw wollte nach links wechseln, der Sattelzug nach rechts. Hierbei kam es zum Crash, so dass der Pkw sich quer vor die Zugmaschine drehte, links am gesamten Sattelzug entlangschrammte, gegen die linke Schutzplanke prallte und schließlich am rechten Fahrstreifen zum Stehen kam, so die Polizei. Hierbei wurde eine Person verletzt und in ein Pasinger Klinikum gebracht. Der Sachschaden hier wird auf rund 25 000 Euro geschätzt. Die Feuerwehren aus Gauting, Germering, Unterpfaffenhofen und Gräfelfing waren bei diesen beiden Unfällen im Einsatz..

