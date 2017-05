Dreister Dieb im Baumarkt erwischt

Neue Arbeitshose

Einfallsreich war er ja, doch am Ende nutzte das einem Dieb in Germering auch nichts. Er wurde von der Polizei festgenommen. Der 61-Jährige hatte sich am Dienstag im Hagebaumarkt einfach mitten im Laden eine neue Arbeitshose unter seine Kleidung gezogen. Darin versteckte er auch ein USB-Kabel.