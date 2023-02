Seit 50 Jahren aktiv: Ehrung für langjährige Trainerin

Von: Klaus Greif

Renate Holzmann (M.) war mehr als 50 Jahre Leichtathletiktrainerin beim SV Germering. © mm

Renate Holzmann ist seit mehr als 50 Jahren Leichtathletiktrainerin beim SV Germering.

Germering – Sie war dort in erster Linie für Kinder und Jugendliche zuständig. Für dieses Engagement wurde sie jetzt vom Bezirksvorsitzenden der Bayerischen Sportjugend (BSJ) Oberbayern, Philipp Weißenbacher, geehrt. Er würdigte damit auch, dass Renate Holzmann zusätzlich Kampfrichterin und im damaligen Sportkreis Isar-Amper lange Jahre als Kassiererin, Schriftführerin sowie Schüler- und Jugendwartin tätig war.

Die Auszeichnung fand im Bräustüberl Weihenstephan statt. Dort wurde nicht nur an 75 Jahre Bayerische Sportjugend erinnert, sondern es wurden vor allem die Menschen in den Vordergrund gestellt, die ganz maßgeblich zur Förderung des Kinder- und Jugendsports in Oberbayern beigetragen haben.

