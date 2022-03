Flüchtlinge ziehen in zweite Turnhalle - Hilfe von völlig unerwarteter Seite

Von: Klaus Greif

Mit Kleinbussen wurden die Neuankömmlinge nach Eichenau zur Budriohalle gebracht. © hk

Jeden Tag kommen ukrainische Flüchtlinge im Landkreis an. Die zweite Turnhalle wurde belegt, neue Unterbringungsmöglichkeiten werden geschaffen – teils kommt Hilfe von völlig unerwarteter Seite.

Fürstenfeldbruck/Eichenau/Germering – Bis Mittwoch registrierte das Landratsamt 1458 Flüchtlinge. 1183 davon leben in privaten Unterkünften, 275 sind in Einrichtungen der öffentlichen Hand untergekommen: 82 in Adelshofen, 37 in Gelbenholzen, 60 in Olching und 96 in Eichenau. Von den 1000 Flüchtlingen in der Dependance der Regierung von Oberbayern am Fliegerhorst stammen 314 aus der Ukraine.

Hallenquartier mit Aufenthaltsraum

Knapp 50 Flüchtlinge aus der Ukraine sind am Mittwoch in mehreren Kleintransportern in Eichenau angekommen, vorwiegend Frauen und Kinder. Sie bezogen die Budriohalle. Insgesamt können dort bis zu 120 Personen untergebracht werden. Ursprünglich war von 150 die Rede. Aber ein Teil der Halle wurde nun als Aufenthaltsraum gestaltet, wie Vizebürgermeister Sepp Spiess erklärte. Die Halle ist zudem in zwei Schlafbereiche unterteilt: einer für Familien, einer für Einzelpersonen. Ein durchgehender Zaun um die verglaste Halle schützt die Flüchtlinge vor neugierigen Blicken.

Ein Caterer sorgt für Verpflegung. Platz, um etwa Milch für Babys zu erwärmen, ist in dem Imbissraum des Eichenauer SV. Möglichkeiten zum Aufladen der Smartphones sind ausreichend vorhanden. Wie sich am ersten Tag herausstellte, muss noch mehr Gelegenheit zum Aufhängen von Wäsche geschaffen werden.

Tennis- und Fußballverein haben den Kindern Mitmachmöglichkeiten angeboten. Ein KiT-Team ist vor Ort. Therapeuten und Psychologen aus der Gemeinde haben ihre Mithilfe angeboten. Alle ankommenden Flüchtlinge wurden per Schnelltest auf Corona gecheckt.

Bereits am Sonntag hatte Bürgermeister Peter Münster angedeutet, dass Eichenau eventuell auch Flächen für Container zur Verfügung stellen will. Das steht auf der Tagesordnung des nächsten Gemeinderates am 5. April.

40 Container gespendet

Gespendete Container werden in Germering aufgebaut. Sie sind für Flüchtlinge bestimmt. © Weber

In Germering wurden indes an der Augsburger Straße bereits 40 Container für Ukraine-Flüchtlinge aufgestellt. Die zweistöckige Anlage befindet sich auf einem städtischen Grundstück neben der BRK-Rettungswache. Die gebrauchten, aber sehr gut erhaltenen Container stammen von einem Spender aus Germering.

Wie die Stadtverwaltung bestätigt, will dieser anonym bleiben. Die Container beherbergten zuletzt Büros. Wann sie nun zu Unterkünften für Flüchtlinge aus der Ukraine werden, steht noch nicht fest. hk/kg/st

