Ein Dankeschön für die Germeringer Polizei

Nach dem Lockdown war die Polizei Germering jetzt wieder in einem Kindergarten.

Germering - Coronabedingt war es in den vergangenen Monaten nicht möglich, dass die Germeringer Polizei Kindergärten besuchte – oder die Kinder sich einmal die Inspektion anschauen konnten. Deshalb gab es für den Kindergarten „Denk mit“ in Eichenau ein Trostpflaster: eine kleine Auswahl an Polizei-Accessoires (zum Beispiel kleine Polizeikellen und Malbücher). In der vergangenen Woche konnte nun der persönliche Besuch nachgeholt werden. Die Kindergartenkinder bedankten sich bei den Polizisten Corinna Kolb und Philipp Rapatz, dem neuen Jugendverkehrsbeamten mit selbst gebastelten Plakaten. Und es gab reichlich viele Fragen über die Arbeit der beiden.

Auch interessant: Der Blaulichtticker für die Region FFB.