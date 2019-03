Ein Frühlingsfest zum Jahresanfang

Mit dem Nouruz-Fest wird im Iran und vielen Ländern der Region seit über 3000 Jahren, also weit vor der Islamisierung, der Beginn des Jahres gefeiert.

Germering – Darauf wies die aus dem Iran stammende SPD-Stadträtin und Integrationsreferentin Fereshteh Ershadi-Zimmermann im Roßstall ausdrücklich hin.

Im Rahmen der Interkulturellen Woche hatte sie zum Frühjahrs-Fest geladen – und bevor die rund 40 Besucher, darunter neben vielen Deutschen auch Vertreter aus dem Iran und Afghanistan, mit Musik und kulinarischen Spezialitäten verwöhnt wurden, gab sie ausführliche Informationen zum Fest.

Auf einer Art Gabentisch vor der Bühne hatte Ershadi-Zimmermann mehrere Dinge versammelt, die auf persisch mit einem „S“ beginnen – denn zum Brauch gehört es ihr zufolge, dass alle Familien bis zum Nouruz-Tag sieben S-Dinge sammeln müssen. Diese reichen von „Sabze“ (Sprösslinge) über „Sib“ (Apfel) bis zu „Samanu“ (eine Art Pudding). Diese Dinge haben jeweils eine bestimmte Bedeutung und stehen beispielsweise für Neuanfang, Schönheit oder Reichtum.

Das Fest wird laut Feresthe Erschadi-Zimmermann zwölf Tage lang zuhause gefeiert. So lange bleibt auch der Gabentisch stehen. Am 13. Tag begeben sich alle Familien nach draußen in die Natur.

So lange mussten die Besucher im Roßstall nicht warten, um den Saal wieder zu verlassen. Sie wurden zunächst von Mojib Amini, einem afghanischen Oud-Spieler, musikalisch unterhalten, ehe die eigens aus Nürnberg angereisten Hadi Alizadeh auf speziellen persischen Trommeln und Sängerin Gayane Sureni typische Nouruz-Lieder zm Besten gaben – die im Saal versammelten Iraner sangen dabei kräftig mit.