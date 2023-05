Lieblingsläden damals und heute: Ein Geschäft für die Schönheit

Von: Hans Kürzl

So sah die Goethestraße in den 1960er-Jahren mit Blick in Richtung Josef-Kistler-Straße aus. © mm

Vor fünf Jahren wurde die Think Pink Beautyoase in Germering eröffnet. Sie liegt an der Goethestraße.

Germering – Für Maite Gleißner, die viele Jahre als Pharmazeutisch Technische Assistentin in einer Apotheke gearbeitet hat, hat sich vor fünf Jahren mit der Eröffnung der „Think Pink Beautyoase“ nicht nur ein Wunschtraum erfüllt. In der Goethestraße 20, nahe der Bonhoeffer-Kirche, hat sie zudem ein Domizil gefunden, dass wie maßgeschneidert ist.

Lange danach suchen hat sie nicht müssen. Der Laden sei einer der ersten gewesen, den sie besichtigt habe. „Ich habe diese Räume gesehen und ich habe mich sofort in sie verliebt“, erinnert sie sich. Und um das zu betonen, fügt sie noch hinzu: „Ja, genauso kann man das sagen.“

Die Think Pink Beautyoase gibt es seit fünf Jahren. © weber

Denn die Räume hätten in jedem Bereich das Maß, das den Kunden ein Wohlfühl-Gefühl garantiere. Maniküre, Fußpflege, Wellness, Spa-Behandlungen – alles hat den Platz, den es braucht, und die richtige Atmosphäre. „Hier möchte ich es noch eine ganz lange Weile aushalten.“

Man merkt Gleißner die Freude an Beruf und ihrer Arbeitsumgebung an. Eine Freude, die sie früher auch auf eine ganz andere Art weitergegeben hat. Lange Jahre war sie beim TSV Unterpfaffenhofen-Germering als Flamenco-Trainerin tätig.

DIE SERIE

Die im Wirtschaftsverband organisierten Germeringer Lieblingsläden haben seit Beginn dieses Jahres in ihren Schaufenstern historische Fotos ausgestellt. Diese sollen zeigen, wie der aktuelle Standort der jeweiligen Lieblingsläden in der Vergangenheit einmal ausgesehen hat. Auch interessant: Lieblingsläden damals und heute: Dieser Betrieb lebt von der Zentrumsnähe

