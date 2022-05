Ein halbes Jahrhundert Eisstockschießen

Der 1. EC Planegg-Geisenbrunn (vorne) hat das Jubiläumsturnier vor den zwei Mannschaften des EC Germering (hinten) gewonnen. Rechts ist Schiedsrichter Josef Kuran zu sehen. hk © mm

Im Eisstock-Sportkreis Ammersee ist der Eis- und Stockschießclub (EC) Germering nicht nur eine feste Größe, sondern auch der zweitälteste. Ein halbes Jahrhundert hat er mittlerweile auf dem Buckel.

Germering – Doch seine Geschichte begann eigentlich schon zehn Jahre früher – Anfang der 1960er-Jahre auf dem Anlieferungshof der damaligen Molkerei an der Dorfstraße. Diese war nicht nur ein Platz für Milchanlieferungen, sondern auch eine Informationsbörse und Freizeittreff im Ort.

Der damalige Molkereichef Arnold Stadler und sein Assistent kamen auf die Idee, auf dem Asphalt eine lange Eisbahn aufzuspritzen. Das war der Beginn des EC. Die Vereinschronik des EC listet fein säuberlich die häufigsten Gäste dieser Eisbahn auf: den Polizisten Karl Gregori, den Zahntechniker Ziva Djurdjevic, Peter Malley, Lorenz Hermansdorfer, Anton Wildmoser, Johann Gilg und den „Waschlsepp“ Josef Wagner.

Die Gründung

Im Herbst 1971 – ein genaues Datum nennt die Festschrift nicht – haben sieben Germeringer den EC offiziell gegründet. Josef Buchberger wurde zum Vorsitzenden gewählt, Willi Schlittenbauer zum Stellvertreter und Alois Hämmerl zum Kassier. Als weitere Gründungsmitglieder sind Josef Fritz, Willi Neumeier, Harti Rosenberger und Emil Strobl verzeichnet. Beim Bayerischen Landes-Sportverband erfolgte der offizielle Eintrag des Vereins zu Jahresbeginn 1972.

Erste Trainingsmöglichkeiten fand der neue Verein 1973 im Kunsteisstadion in Fürstenfeldbruck. Ein Jahr später konnte der EC dann endlich auch auf heimischen Bahnen trainieren: Die Sommer-Stockbahnen am Sportzentrum Unterpfaffenhofen waren geschaffen. Für die erste Mannschaft war das die Basis zum Aufstieg bis in die Landesliga.

Der Sport wurde in der Folge zunehmend beliebter. Ein Damenteam wurde gebildet, Einladungen zu internationalen Turnieren nach St. Moritz folgten. „Als Erinnerung gab’s jedes Mal original Schweizer Kuhglocken“, heißt es in der Festschrift. Ein weiterer Schub folgte 1982 mit dem Bau des Polarioms. Nun musste der EC selbst zu den Wintertrainings nicht mehr nach Fürstenfeldbruck ausweichen.

Die Trophäe

Eine gesunde sportliche Rivalität mit den Bruckern war jedoch nicht zu verleugnen – insbesondere in der zweiten Hälfte der 2000er-Jahre, nachdem zunächst Germering und dann Fürstenfeldbruck zu Großen Kreisstädten erhoben worden waren. „Brucks OB verliert seinen Pokal an die andere Große Kreisstadt“, titelte das Brucker Tagblatt, nachdem 2006 die Volksfest-Trophäe nach Germering gegangen war.

Ein weiteres Hoch gab es für den EC noch einmal 2018, da man drei Mannschaften in den Spielbetrieb entsenden konnte. Doch ab 2020 wurde der EC wie viele andere Vereine von Corona ausgebremst. Nur ein Turnier in Olching wurde unter strengen Hygieneregeln bestritten. Bei Neuwahlen wurde mit Walter Gietzel ein Vorsitzender gefunden, der nun die Brücke zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bildet.

„Wir sind sehr froh, dass wir nach der langen Pause das Jubiläumsturnier ausrichten können“, sagte Gietzel erleichtert. Es fand am Wochenende statt. Aber fast noch wichtiger sei ein Schnupperturnier sieben Tage zuvor gewesen. Germeringer Vereine und Firmen waren dazu geladen. Ziel war laut Gietzel vor allem eines: „Damit wir uns alle besser kennenlernen.“

Denn trotz allem Engagements kann der aktuell 34 Mitglieder umfassende EC Germering einen neuen Schub gebrauchen. „Unser jüngstes Mitglied ist 55 Jahre alt“, sagte Gietzel.

Der EC Germering setzt deswegen auch viel Hoffnung in die geplante Neugestaltung des Sportgeländes des SC Unterpfaffenhofen. Dann entstehen nämlich nicht nur neue zeitgemäße Bahnen, sondern auch einneues Vereinsheim für den EC. Viel Aufhebens wollte Walter Gietzel darüber aber nicht machen. Eines sagte er aber doch: „Das ist so wichtig für den Verein.“

