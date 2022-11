Ein neues Gesicht im Gemeinderat

Von: Tobias Gehre

Anja Schmölz sitzt für die Freien Wähler nun im Gremium. © mm

Ende September ging im Gemeinderat eine Ära zu Ende. Michael Schanderl, viele Jahre Bürgermeister und Mitglied des Gremiums, gab sein Mandat zurück.

Emmering – Jetzt wurde seine Nachfolgerin vereidigt. Anja Schmölz tritt die Nachfolge Schanderls an.

Die 1969 in Flensburg geborene Gastronomin lebt seit 1995 in Emmering. Dass sie in große Fußstapfen tritt, ist Schmölz bewusst. Deshalb möchte sie sich erst einmal in die Tätigkeit als Gemeinderätin einarbeiten. Momentan müsse sich auch die Kommunalpolitik mit vielen Krisen auseinandersetzen. „Ich will dazu beitragen, dass wir gut durch diese Krisen kommen“, sagt die 53-Jährige.

Ganz konkret will Anja Schmölz ihre Gemeinde mitgestalten. „Als Tochter eines Professors für Städtebau und Stadtplanung, als zweifache Mutter und als Unternehmerin möchte ich meine Erfahrungen in den Emmeringer Gemeinderat einbringen“, so die Neu-Gemeinderätin.

Ihr Mandat empfindet die Emmeringerin als „ehrenvolle Aufgabe und verantwortungsvolle Herausforderung“. „Ich möchte gerne mein privates Umfeld, in dem ich lebe, wohne, einkaufe, arbeite, spazieren gehe, aktiv mitgestalten“, erklärt Schmölz.

Jetzt will die 53-Jährige möglichst schnell kommunalpolitische Erfahrung sammeln. Auf die Arbeit im Gemeinderat freut sie sich bereits. „Und ich hoffe auf eine konstruktive Zusammenarbeit.“ tog

