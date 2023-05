Doppeljubiläum: Eine besondere Schule feiert Geburtstag

Von: Klaus Greif

Mit einer Feierstunde in der Aula hat die Eugen-Papst-Schule die Jubiläumsfeiern gestartet. Nächste Woche gibt es noch ein großes Maifest. © mm

Die Eugen-Papst-Schule in Germering feiert heuer ein doppeltes Jubiläum.

Germering – Vor 25 Jahren wurde der Neubau des sonderpädagogischen Förderzentrum-Ost des Landkreises eingeweiht. 25 Jahre zuvor war mit der Sprachheilschule in den Räumen der Kerschensteinerschule das sonderpädagogische Angebot in der Stadt gestartet worden.

Die Eugen-Papst-Schule (EPS) begeht nicht nur ein doppeltes Jubiläum, sie feiert es auch zweimal. Wie Schulleiterin Claudia Schleske jetzt bei einer Feierstunde für geladene Gäste in der Aula sagte, gibt es nächste Woche noch ein großes Maifest für Schüler, Eltern und Lehrer auf dem Pausenhof – die Buden stehen schon und auch ein Maibaum hat bereits seinen Platz gefunden.

Die Anfänge

Claudia Schleske erinnerte daran, dass die Anfänge der EPS in der sonderpädagogischen Sprachheilschule liegen, die vor 50 Jahren in den Räumen der Kerschensteiner Schule gegründet worden war. Initiatorin war Lehrerin Erna Matschek – deren Tochter Monika Neuerer, bis zur Pensionierung Konrektorin der Kleinfeldschule, war einer der Ehrengäste der Feier.

Die EPS ist aus Sicht von Claudia Schleske mehr als ein Teil der Schullandschaft: „Sie ist ein Kompetenzzentrum der Sonderpädagogik.“ Hier sollen diejenigen Schüler ein Zuhaus finden, die in vielerlei Weise beeinträchtigt seien.

Dass es die Schule überhaupt gibt, ist der vor über 25 Jahren getroffenen Entscheidung des Landkreises zu verdanken, die Sonderpädagogik mit zwei speziellen Förderzentren abzudecken: Das Förderzentrum-West in Fürstenfeldbruck und eben das Förderzentrum-Ost in Germering. Bei der Einweihung des Neubaus der EPS auf dem Areal neben der Kerschensteiner Schule war Landrat Thomas Karmasin mit dabei.

Nicht nur deswegen habe er es sich nicht nehmen lassen, trotz vieler Termine auch zur Jubiläumsfeier zu kommen, sagte er in einem kurzen Grußwort. Der Landkreis sei für 18 Schulen zuständig, so Karmasin. Im Blickpunkt der Öffentlichkeit stünden dabei meist die Gymnasien. Zu Unrecht, so der Landrat: „An allen diesen Schulen wird das geleistet, was die Schüler brauchen.“ An der Eugen-Papst-Schule werde in besonderer Weise auf Kinder eingegangen. Dafür wolle er sich bedanken.

Filiz Gropper-Schäftner, Schulreferentin des Stadtrats, bezeichnete die EPS trotz der Trägerschaft des Landkreises als „unsere Schule“. Sie präge das soziale Leben der Stadt mit und habe vor allem auch mit ihren Kunstaktionen großartiges geleistet. Die Schüler haben mit Werklehrer Oliver Beran unter anderem den Kreisverkehr an der Neuen Gautinger Straße gestaltet und auch den Rathauspark verschönert.

Herbert Rappenglück, er war der erste Rektor im neuen Haus und ist seit mittlerweile 20 Jahren im Ruhestand, erinnerte sich an den Spatenstich im Jahr 1996. Er habe damals mit seiner Dixieland-Band, bei der er Kontrabass spielte, auch für den musikalischen Rahmen gesorgt. Vom Fest seien alle begeistert gewesen.

Seine Nachfolgerin Rita Malterer-Forster leitete die Schule bis vor sechs Jahren. Auch sie steuerte einige Erinnerungen an die Anfänge der sonderpädagogischen Arbeit in Germering und den Aufbau der Schule bei. Ein Hauptziel der EPS sei immer gewesen, die Kinder und Jugendlichen in die Regelschule zurückzuführen. Dass dies oft gelang, schilderten zwei ehemalige Schülerinnen, die sich in kurzen Reden dafür bei der gesamten Schulfamilie bedankten.

