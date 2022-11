Eine Gourmetmeile in der Turnhalle: An Spieltagen des Sportvereins herrscht hier Hochbetrieb

Von: Hans Kürzl

„Was darf’s sein?“: An der Gourmetmeile herrscht an Spieltagen Hochbetrieb. © hk

Semmeln und Getränke auf einer Biertisch-Garnitur: So kennt man Snacks bei Sportereignissen in Turnhallen. Nicht so beim SC Unterpfaffenhofen, der eine Gourmetmeile vorweisen kann.

Germering – Beim Umbau des Zuschauerbereiches wurde dem Herzstück für die Schleckermäuler unter den Fans besondere Aufmerksamkeit gewidmet.

Saftiger Marmorkuchen, Semmeln appetitlich präsentiert auf einer Etagere und dazu ein kühles Getränk: An der Gourmetmeile herrscht an Spieltagen Hochbetrieb. Und hungrige Fans können sich nun auf eine hübsche Snack-Station freuen, die schon ziemlich einmalig ist.

Kürzlich war die Wiedereröffnungsfeier nach den Umbauarbeiten in der Realschulturnhalle. Der Zuschauerbereich hatte eine zeitgemäße Auffrischung erfahren. Neuer Fußboden, umgestalteter Tribünenbereich und eben Modernisierung der Gourmetmeile – für zusammen 100 000 Euro. Davon profitieren sowohl die Schule als auch die Handballer des SC Unterpfaffenhofen.

Herzensprojekt

Für den SCU ist die Gourmetmeile ein Herzensprojekt. Es fing klein an damals. „In einer Ecke waren drei Tische aufgebaut“, erinnert sich SCU-Präsident Andreas Beilich. Den Schritt vom reinen Semmel- und Getränkestand zu einem Verkaufsbereich vollzog dann Willy Kühnel, jetzt Ehrenvorsitzender der Handballabteilung.

Die Nachfrage wurde immer größer und so auch das Angebot. Sogar aus dem benachbarten Seniorenheim kommen an den Heimspieltagen Bewohner, um sich mit Kuchen einzudecken. „Eine schöne Art, wie gute Nachbarschaft gepflegt wird“, findet SCU-Chef Beilich.

Fürs ehrenamtliche Verkaufspersonal, das stets aus der Handballabteilung kommt, ist aber noch wichtiger, was sich hinter den Kulissen änderte. Ein eigener Wasseranschluss, ein Geschirrspüler und ein Arbeitsbereich für die Zubereitung der Speisen erleichtern den Service. Dieser Bereich kann auch für die Berufsinformationsmesse von Schulen und Wirtschaftsverband genutzt werden.

Am Umbau der Gourmetmeile, insbesondere der Organisation der Arbeitseinsätze, war maßgeblich der stellvertretende Handball-Jugendleiter Andreas Heßelmann mit seiner Familie beteiligt. Auf insgesamt 1000 ehrenamtliche Arbeitsstunden kam das Team. Mit angeschoben und auch finanziell unterstützt hat das Modernisierungsprojekt der Germeringer Geschäftsmann Jürgen Biffar.

Neuer Sonnenschutz

Erneuert wurde außerdem der Fußboden im Zugangsbereich zu den Tribünen. Der alte Belag hatte schon einen reichlich abgetretenen Eindruck gemacht. Im Zuschauerbereich wurden die Sitzschalen, die zwar einen gewissen Kultstatus hatten, aber auch den Charme der 1970er-Jahre versprüht hatten, durch Bänke ersetzt.

Durch eine weitere auf den ersten Blick kaum sichtbare Maßnahme profitieren Schule und SCU-Sportler. Die Fenster wurden durch die Handballabteilung mit einem Sonnenschutz versehen. Es ist eine Erleichterung für den Spiel- und Trainingsbetrieb.

Oberbürgermeister Andreas Haas sprach davon, dass der Umbau in guter Zusammenarbeit von Stadt, Landratsamt als Träger der Schule sowie SC Unterpfaffenhofen gestaltet worden sei. „Teamwork ist an jeder Stelle im Sport wichtig“, so Haas. Was im Heimspielprogramm die beiden Herrenmannschaften und das Frauenteam bewiesen: Alle drei blieben siegreich.

