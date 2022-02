Eine komplexe Familiengeschichte der Banater Schwaben

Die Autorin Iris Wolff beschreibt in ihrem Buch eine komplexe Familiengeschichte, die mehrere Generationen umfasst und ganz nebenbei die Geschichte der deutschsprachigen Minderheit der Banater Schwaben in Rumänien beschreibt. Samuel wächst in einem evangelischen deutschsprachigen Pfarrhaus im Banat auf, seine Großmutter Karline stammt aus einem großbürgerlichen Elternhaus, hat dem rumänischen König bereits die Hand geschüttelt und seine Mutter Florentine ist eine in sich gekehrte, stille Frau.

Die politische Bespitzelung durch den rumänischen Geheimdienst Securitate und die politischen Repressalien unter dem kommunistischen Diktator Ceausescu nehmen im Laufe der Jahre so zu, dass Samuel und sein Freund Oswald nach Deutschland flüchten. Die Wege der Familienmitglieder und ihrer Pfarrhaus-Gäste kreuzen sich immer wieder in unterschiedlichen Lebenssituationen, eine Person steht jeweils im Zentrum eines Kapitels.

Iris Wolff kann sehr authentisch erzählen, denn sie wuchs in Banat und Siebenbürgen in der dortigen deutschsprachigen Minderheit auf.

Ein schöner, bewegender und fesselnder Roman. Sowohl das gedruckte Buch als auch das digitale E-Book sind in der Stadtbibliothek verfügbar. Der Titel schaffte es auf die Liste zum Deutschen Buchpreis 2020.

Iris Wolff: Die Unschärfe der Welt, Roman. Klett-Cotta-Verlag, 2020. 213 Seiten