Eiserne Hochzeit: Sie sind seit 65 Jahren füreinander da

Beim Tanzen haben sich Ursula und Wilhelm Gudermann im Jahr 1951 in Lippstadt kennengelernt. „Wir sind getrennt rein und zusammen wieder raus“, beschreibt der 88-Jährige das erste Treffen mit seiner Ehefrau.

Germering – Mittlerweile sind die beiden seit 65 Jahren verheiratet und feierten Eiserne Hochzeit. OB Andreas Haas zählte zu den Gratulanten. Im Gepäck hatte er einen Geschenkkorb und Glückwünsche von Ministerpräsident Markus Söder.

+ Ursula und Wilhelm Gudermann am Hochzeitstag vor 65 Jahren. Wilhelm Gudermann wurde im westfälischen Lippstadt geboren. Nach seiner Ausbildung arbeitete er als Technischer Lehrer an einer Berufsschule für Blinde und Sehbehinderte in Soest. Seine Frau Ursula wuchs in Schlesien auf, im Erzgebirge machte die heute 89-Jährige eine Lehre in einer Strumpffabrik. 1949 zog sie nach Lippstadt.

Die Hochzeit der Gudermanns fand 1954 im kleinen familiären Kreis statt. Danach ging es in den Urlaub in die bayrischen Alpen. Auch in den folgenden Jahren verbrachte die Familie, die mit Sohn Thomas ein weiteres Mitglied bekam, ihren Urlaub gerne in Bayern. „Im Sommer sind wir in die Berge gefahren zum Wandern, im Winter zum Skilaufen“, erzählt Wilhelm Gudermann.

Zum Umzug nach Bayern kam es aber erst vor zwei Jahren. Sohn Thomas wohnt schon seit acht Jahren in Germering, er ist Professor an der Universität. Um ihn und seine Familie wieder häufiger sehen zu können, verkauften Ursula und Wilhelm Haus und Hof in Lippstadt und bezogen eine Wohnung im Betreuten Wohnen am Aubinger Weg.

Diese Entscheidung bereuen die Gudermanns überhaupt nicht. „Ich habe sie noch nie jammern hören“, bestätigt ihr Sohn. „Wir können immer noch kleine Ausflüge in die Berge machen, das ist schön“, freut sich Ursula Gudermann.

Trotz des Wohnortwechsels bekommt das Ehepaar noch immer viel Besuch, sowohl von Verwandten als auch von Bekannten. Neue Kontakte zu knüpfen, fällt den beiden auch nicht schwer. Bei regelmäßigen Spaziergängen um den Germeringer See „trifft man immer wieder Leute“, erzählt Wilhelm Gudermann.

Als Rezept für eine lange Ehe sieht Wilhelm Gudermann einen „soliden Lebenswandel und Glück“. Seine Frau fügt hinzu: „Der eine muss für den anderen da sein. Jeder hat seine eigene Persönlichkeit, deswegen braucht es Kompromissbereitschaft.“ (Laura Edele)