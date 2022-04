Entscheidung zum Kreuzlinger Feld

Von: Klaus Greif

Teilen

Der Allinger Bauunternehmer Thomas Vilgertshofer (l.) und sein Partner Rainer Bardenda (HI Wohnbau) wollen am Kreuzlinger Feld rund 600 Wohnungen bauen. © mm

Am Sonntag entscheiden die Germeringer über die Zukunft des Kreuzlinger Felds. Der Ausgang des Bürgerentscheids ist noch ungewiss. Fest steht lediglich, dass die Wahlbeteiligung schon bei der Briefwahl hoch ist.

Germering – Die Bürgerinitiative Lebenswertes Germering kämpft seit Bekanntwerden der Pläne zum Kreuzlinger Feld gegen die aus ihrer Sicht zu massive Bebauung. Im vergangen Jahr führten sie ein Bürgerbegehren durch und sammelten über 3000 Unterschriften. Ziel des Begehrens ist ein Stopp des laufenden Bebauungsplanverfahrens und ein Neustart.

Bevor aus dem Bürgerbegehren ein Bürgerentscheid wurde, musste die BI noch eine hohe Hürde überwinden: Der Stadtrat lehnte das Begehren mit einer knappen Mehrheit ab. Grund: Ein von der Stadt in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten stufte die Fragestellung als nicht zulässig ein.

Gegen diese Ablehnung klagte die BI und hatte letztlich Erfolg. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat der BI in allen Punkten recht gegeben. Der Stadtrat beschloss deswegen Ende Januar, den Bürgerentscheid am 24. April durchzuführen.

Briefwahl gut gelaufen

Weil es sich dabei um den letzten Sonntag der Osterferien handelt, haben alle rund 30 000 Wahlberechtigten unaufgefordert die Unterlagen zur Briefwahl erhalten. Die Germeringer haben dies offensichtlich ausgiebig genutzt. Jochen Franz, stellvertretender Leiter des Rechtsamts, schätzt, dass bis Donnerstag etwa 5000 bis 6000 ihre Briefwahlumschläge im Rathaus selbst abgegeben haben. In etwa die selbe Anzahl sei auf dem Postweg eingetroffen. Wenn sich diese Zahlen am Wahlsonntag bestätigen, ist alleine durch die Briefwahl eine Beteiligung von über 30 Prozent erreicht worden. Wie viele am Sonntag noch persönlich zur Wahlurne gehen, lässt sich natürlich nicht abschätzen.

Darum geht’s

Bei einem Bürgerentscheid gibt es ähnlich wie beim Bürgerbegehren ein bestimmtes Quorum, das erfüllt werden muss, damit die Entscheidung gilt. Hier heißt es Zustimmungsquorum. Der Entscheid ist nur dann erfolgreich, wenn mindestens 20 Prozent der Wahlberechtigten dafür gestimmt haben.

In den vergangenen Wochen haben sowohl die Bürgerinitiative als auch Befürworter der aktuellen Planung ihre Positionen ausführlich vertreten. Die BI wies dabei vor allem darauf hin, dass sie nicht grundsätzlich gegen eine Bebauung des Areals zwischen der Alfons-Baumann-Straße und der Bahnlinie sei. Ziel sei eine Neuplanung mit besserer Bürgerbeteiligung. Die aktuellen Pläne seien zu massiv, würden zu einer starken Verkehrsbelastung führen und auch nicht klimagerecht sein.

Die Investoren der Allinger Vilgertshofer Wohnbau GmbH und der HI Wohnbau, haben die Argumente der BI stets zurück gewiesen. Unterstützung fanden sie im Stadtrat durch CSU und Freie Wähler. Die CSU machte in den vergangen Wochen auch intensiven Wahlkampf für die Bebauung. Wichtigste Argumente waren die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum und die Tatsache, dass am Kreuzlinger Feld eine dringend benötigte neue Schule gebaut werden kann.

Der Allinger Bauunternehmer Thomas Vilgertshofer (l.) und sein Partner Rainer Bardenda (HI Wohnbau) wollen am Kreuzlinger Feld rund 600 Wohnungen bauen. © mm