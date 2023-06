Er kannte jeden Grenzstein der Stadt persönlich

Von: Ulrike Osman

Hans Schmid bei seiner Tätigkeit als Feldgeschworener. © mm

Eigentlich wollte Hans Schmid im Mai nach Nürnberg fahren, um in der Frankenhalle zusammen mit fast 3000 Kollegen am diesjährigen Tag der Feldgeschworenen teilzunehmen.

Germering – Seine 93 Lebensjahre hinderten ihn nicht daran, Pläne zu machen und auf Achse zu sein. Unter den Germeringer Feldgeschworenen war er der Erste, der sich für die Fahrt nach Nürnberg anmeldete. Doch es sollte nicht mehr sein.

30 Jahre übte Hans Schmid das älteste Ehrenamt Bayerns aus. Kurz nach seinem Renteneintritt wurde er darauf vereidigt und übernahm somit eine lebenslange Verpflichtung – denn Feldgeschworener bleibt man bis zum Tod.

Die Siebener, wie sie auch genannt werden, kümmern sich um die Sicherung von Grenzsteinen. Wenn es gilt, neue Grenzlinien festzulegen und zu markieren oder alte Markierungen ausfindig zu machen, unterstützen sie die Arbeit der Vermessungsingenieure. Er kenne fast jeden Grenzstein Germerings höchstpersönlich, sagte Hans Schmid gern scherzhaft über sich selbst.

In den 1990er Jahren wurden in Germering viele Grundstücke geteilt, um auf den Flächen kleiner Einfamilienhäuser mit großem Garten Doppelhäuser oder Dreispänner zu errichten. In dieser Zeit hatten die Feldgeschworenen Hochkonjunktur. Fast täglich war der Ruheständler Hans Schmid damals in Sachen Abmarkung unterwegs. Allein im Gebiet am Parsberg rund um das Schusterhäusl setzte er über 100 Grenzsteine.

Absolute Diskretion war ihm und seinen Kollegen oberstes Gebot. Nie hätte der Siebener ein Wort über die Nachbarschaftsstreitigkeiten verloren, die er bei seiner Arbeit mitbekam.

Den Wechsel des Arbeitsgeräts – weg von Metermaß und Zollstock, hin zu GPS und Hightech – musste der aus dem Sudetenland stammende Vater dreier Töchter nicht mehr aktiv mitvollziehen. In den letzten Jahren war er nicht mehr im Gelände unterwegs, blieb jedoch als Obmann die Schnittstelle zwischen Vermessungsamt und Feldgeschworenen.

Zu den Mitarbeitern im Amt und den Beschäftigten der Stadt pflegte er stets ein gutes Verhältnis – und zu seinen Siebener-Kollegen sowieso. „Neulingen konnte er sein Wissen auf sehr angenehme Art weitergeben“, erinnert sich Schmids Stellvertreter Roland Linn.

Ebenso gewissenhaft und fleißig wie um sein Ehrenamt kümmerte sich der zuletzt verwitwete Hans Schmid um seinen liebevoll gestalteten Garten – und um eine Nachbarskatze, die täglich vorbeischaute und sich einen Leckerbissen bei dem Germeringer abholte. Er hatte noch viel vor und wollte eigentlich die 100er-Grenze knacken, doch es hat nicht sollen sein. Hans Schmid wurde 93 Jahre alt.

