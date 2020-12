Er soll wieder in den Bundestag: CSU setzt auf Michael Kießling

Der CSU-Bundestagsabgeordnete Michael Kießling hat eine weitere Etappe auf dem Weg zu einer erneuten Kandidatur im Wahlkreis Starnberg/Landsberg/Germering geschafft.

Germering – Die CSU-Kreisverbände Starnberg und Landsberg sowie der Ortsverband Germering haben den 47-Jährigen jeweils einstimmig als Kandidaten vorgeschlagen. Das teilte die CSU am Freitag mit. Das letzte Wort haben nun die Delegierten aus dem Wahlkreis, die Anfang nächsten Jahres über den Kandidaten entscheiden. Das sollte reine Formsache sein. Kießling hat keinen Gegenkandidaten innerhalb der Partei.

Die drei CSU-Verbände hätten Videokonferenzen mit digitalen Abstimmungen initiiert, hieß es in einer Pressemitteilung. „Michael Kießling hat sich seit der letzten Wahl schnell in seine neue Aufgabe eingearbeitet und steht sehr eng im Austausch mit seinem Wahlkreis“, erklärte die Starnberger Kreisvorsitzende Stefanie von Winning. „Themen, die die Menschen vor Ort beschäftigen, hat er bei seiner Arbeit in Berlin immer berücksichtigt.“ Diese regionale Verbundenheit sei dem Kreisverband sehr wichtig. „Wir werden uns deshalb freuen, wenn uns Michael Kießling in den nächsten vier Jahren weiter im Bundestag vertreten würde“, sagte von Winning.

Ähnlich äußerte sich auch der Germeringer Ortsvorsitzende Oliver Simon: „Mit Michael Kießling haben wir einen Volksvertreter in Berlin, der sich gerne Zeit für die Menschen vor Ort nimmt und ihnen auf Augenhöhe begegnet. Besser könnte diese Aufgabe nicht erfüllt werden. Auch wir empfehlen ihn für eine erneute Kandidatur.“

Kießling vertritt den Wahlkreis seit 2017 in Berlin. Von Beginn an engagiert sich der 47-jährige im Bauausschuss sowie im Umweltausschuss. Er freute sich über den Vertrauensbeweis. „Meine Arbeit in Berlin und gerade die Vertretung der Menschen in meiner Heimat machen mir große Freude“, sagte er.

Für die Wahl im September 2021 haben sich bereits Britta Hundesrügge (FDP) und Carmen Wegge (SPD) als Direktkandidatinnen in Position gebracht. Bei den Grünen hat Martina Neubauer ihre Ambitionen angemeldet. ps

