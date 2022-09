Er war eines der fleißigsten Mitglieder der CSU

Von: Ulrike Osman

Karl Schedel verstarb mit 93 Jahren. © mm

Menschen, die in ihrem Ehrenamt so sehr aufgehen, dass sie sogar ihren Jahresurlaub dafür opfern, sind nicht allzu häufig. Karl Schedel war so ein Mensch.

Germering – Als er 2007 nach über 30 Jahren aus dem Vorstand der Orts-CSU ausschied, galt er als langjährigstes und fleißigstes Mitglied.

Er organisierte Faschingsbälle und die Familienfeste auf dem Wunderlhof, zu denen bis zu 3000 Besucher kamen. Es waren nach dem Volksfest die größten überparteilichen Feste und kosteten Schedel eine Menge Freizeit beziehungsweise Urlaubstage, die er aber gern investierte. Aus der CSU-Geschäftsstelle war Schedel während der 17 Jahre, die er sie leitete, nicht wegzudenken. Er hielt Sprechstunden ab, organisierte Frühschoppen, Weihnachtsfeiern, Busreisen quer durch Deutschland und Europa. Und er kümmerte sich um all die tausend Kleinigkeiten, die zur Parteiarbeit an der Basis dazugehören, bis hinab zur Bestückung von Schaukästen.

In der CSU war Karl Schedel bereits in seiner fränkischen Heimat aktiv gewesen. In Nürnberg gehörte er 1973 zu den Gründungsmitgliedern des Ortsvereins Zollhaus. Geboren wurde er im März 1929 in Bamberg. Nach der Volksschule trat er eine Schreinerlehre an, die er jedoch zunächst nicht abschließen konnte, da sein Ausbildungsbetrieb 1944 durch einen Bombenangriff zerstört wurde.

Erst nach Kriegsende konnte Schedel seinen Gesellenbrief erwerben – ohne dann allerdings in der kargen Nachkriegszeit in dem Beruf unterzukommen. Stattdessen verdingte er sich als Glaser, Zimmermann und Faltbootsbauer, zeitweise sogar als Heizer in einem Gaswerk. 1956 fand die in seinem Berufsleben entscheidende Weichenstellung statt. Schedel wurde als Arbeiter im Bamberger Betriebswerk der Bundesbahn eingestellt, stieg bald darauf zum Zugbegleiter und schließlich zum Zugführer auf. Als er 1989 in Pension ging, hatte er es zum DB-Obersekretär gebracht.

Zu den Olympischen Spielen 1972 versetzte die Bahn ihn an den Münchner Hauptbahnhof. Von hier aus war Schedel zwischen der Landeshauptstadt, Nürnberg und Bamberg unterwegs. 1974 zog er mit seiner Frau Anni und den beiden Söhnen Peter und Udo nach Unterpfaffenhofen.

Ein Nürnberger Pfarrer kam eigens angereist, um die Wohnung zu weihen. Denn neben seiner ehrenamtlichen politischen Arbeit war Schedel auch im kirchlichen Bereich engagiert. In Nürnberg gehörte er dem Pfarrgemeinderat St. Willibald an, in seiner neuen Heimat wurde er Mitbegründer der Katholischen Arbeiterbewegung in Don Bosco.

Schedels großes Hobby war das Schafkopfen. Unzählige Turniere organisierte er für die Pfarrgemeinde und den CSU-Ortsverband. Nebenbei war er am Aufbau der Europa-Union in Germering und des ersten Kleingartenvereins in Unterpfaffenhofen beteiligt. Das Kartenspiel und das Singen blieben seine große Freude in den letzten Lebensjahren. Seine Frau verlor der zweifache Großvater und dreifache Urgroßvater kurz nach der Goldenen Hochzeit 2007. Nun ist er ihr nachgefolgt. Karl Schedel wurde 93 Jahre alt.

