Er wollte mit den Nazis nichts zu tun haben

Von: Klaus Greif

Die Quirin-Wörl-Straße (oben) verbindet die Dorfstraße mit der Kirchenstraße. Sie verläuft im Rücken des Roßstalltheaters. Benannt wurde sie nach dem früheren Germeringer Bürgermeister Quirin Wörl. © mm

Hinter so manchem Straßennamen steckt eine spannende Lebensgeschichte: zum Beispiel die von Quirin Wörl. In der NS-Zeit beendete der überzeugte Antifaschist seine Karriere, um seine Familie nicht zu gefährden. Später wurde er dann sogar Germeringer Bürgermeister.

Germering – Die Quirin-Wörl-Straße verbindet die Dorf- mit der Kirchenstraße. Sie verläuft im Rücken des Roßstalls parallel zur Unteren Bahnhofstraße. Ihr Name erinnert an einen Germeringer Bürgermeister, der nach dem Zweiten Weltkrieg im Amt war. Quirin Wörl führte von 1948 bis 1952 und noch einmal von 1956 bis 1960 die Geschäfte der Gemeinde.

Wörl wurde Irmgard Langewiesches Straßengeschichten zufolge am 16. Mai 1892 im elterlichen Haus an der Dorfstraße geboren. Nach der Volksschule arbeitete er im Reichsbahn-Ausbesserungswerk in Neuaubing. Nach dem Ersten Weltkrieg heiratete Wörl, der von seinen Freunden Quirl genannt wurde, die Puchheimerin Sophie Drexler.

Er war Mitglied der SPD und wurde 1930 in den Gemeinderat gewählt. Der tagte damals im alten Rathaus an der Dorfstraße, der späteren Einsatzzentrale des BRK. Die Machtergreifung der Nazis beendete seine politische Karriere: Als die SPD 1933 verboten wurde, gab Wörl sein Mandat zurück. Irmgard Langewiesche schreibt, dass der überzeugte Antifaschist einer Verhaftung nur entging, weil er sich öffentlich zurück hielt, um seine Familie nicht zu gefährden.

Nach dem Ende des Krieges engagierte sich Wörl wieder und wurde 1948 zum ersten Germeringer Bürgermeister der Nachkriegszeit gewählt. Die größten Aufgaben lagen damals in der Beseitigung der Wohnungsnot und im Bau von Schulen. Die Eingliederung der vielen Flüchtlinge und der Ausbau der Infrastruktur waren nicht weniger wichtig. In Wörls Amtszeit begann der Ausbau der Kanalisation. Die Errichtung der Kirchenschule und der ersten Sozialwohnungen fielen ebenfalls in seine Ägide.

In der Blaskapelle

Wörl gartelte gerne, spielte Tuba in der Blaskapelle und war begeisterter Radler. Er verstarb am 4. März 1981. Ein Jahr später stellte die SPD den Antrag, die damalige Siegfriedstraße nach Quirin Wörl zu benennen. Am Ende der Straße stand auch das Elternhaus des späteren Bürgermeisters, dass zu diesem Zeitpunkt aber schon abgerissen war. Die SPD begründete den Antrag so: In der Geradlinigkeit seiner Überzeugung war er ein Vorbild für die Jugend. Er schied lieber aus dem öffentlichen Leben aus, als einen bequemen Bund mit den nationsozialistischen Machthabern zu schließen.

Die Serie

Die Hintergründe über die Straßennamen sind im Einverständnis mit der Autorin dem Buch „Germeringer Straßengeschichten“ von Irmgard Langewiesche entnommen worden. Das Werk kann in der Buchhandlung Lesezeichen und im Zeit+Raum-Museum hinter dem Rathaus in der Domonter Straße 2 gekauft werden.

