Erfolgreicher Winterzauber des Rotary Clubs

Von: Hans Kürzl

Der Winterzauber des Rotary Clubs am Platz vor der Stadthalle hat am Dreikönigstag viele Germeringer angelockt. © HAns KÜRZL

Zum ersten Mal hat der Rotary Club Germering einen Winterzauber vor der Stadthalle veranstaltet. Mit dem Besuch waren die Organisatoren zufrieden.

Germering – Gutes tun – nicht nur zu Weihnachten, sondern gleich auch im neuen Jahr: Das war die Grundidee des Rotary Club Germering. „Wir wollten auch die Glühweinsaison noch ein wenig verlängern“, erklärt Präsident Maximilian Streicher mit einem leichten Schmunzeln. „Wir sind sehr froh, dass das so gut angenommen wurde“, fügt Streicher noch hinzu.

Die gesamten neun Stunden über, die der Winterzauber dauerte, sei stets gut Betrieb gewesen, berichtete Monika Jagusch, die auch schon einmal Präsidentin der Germeringer Rotarier war. „Übervoll war es nie, aber immer gut Betrieb.“ Dass man so lange offen gehalten habe, sei eine Idee von Stadthallen-Chefin Medea Schmitt gewesen. „Sonst rentiert sich das Ganze nicht“, hatte es von Schmitt geheißen.

Für Besucherin Karin Werthmann war es jedenfalls eine gute Gelegenheit, sich am Dreikönigstag zu einem Spaziergang aufzumachen, ein paar Freunde zu treffen. „Und für den Glühwein war es ja auch noch kalt genug“, freute sie sich über die Abwechslung. Der Glühwein stammte übrigens von einem Würzburger Winzer, wie Streicher verriet. „Wir wollten den Besuchern schon etwas Gutes gönnen“, erklärte der aktuelle Präsident der Germeringer Rotarier. Deswegen sei man auch beim Preis moderat geblieben. „Keine Beträge wie in München“, so Streicher.

Feuerwehr auch dabei

Profitieren konnte der Rotary Club ebenso davon, dass unter den Vereinen der Stadt eine Zusammenarbeit besteht, die man durchaus auch nachhaltig nennen kann. Die Tassen etwa, in die der Glühwein gefüllt wurde, stammten von der Vorsilvester-Party der Unterpfaffenhofener Burschen ein paar Tage davor. Auch die Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen leistete tatkräftige Unterstützung beim Zubereiten der kulinarischen Köstlichkeiten. Mitarbeiter des städtischen Bauhofs packten bei den Buden mit an.

Feuerschale

Die Pfadfinder vom Parsbergstamm sorgten schließlich in den späten Nachmittagstunden und am Abend dafür, dass trotz des fehlenden Schnees der Platz vor der Stadthalle ein wenig verzaubert wurde. Sie hatten eine Feuerschale aufgestellt, um die man sich versammeln konnte. Unter anderem Anna Schönbauer und Maximilian Voß hatten dafür in den Tagen vor dem Winterzauber eifrig Holz gesammelt. „Es ist schön, dass wir so mithelfen konnten, etwas für den guten Zweck zu tun“, betonten die beiden Pfadfinder übereinstimmend.

Denn der Tageserlös des ersten Winterzaubers wird an die Germeringer Insel gehen. Wie viel es sein wird, konnte Jagusch nicht benennen. Man habe den Winterzauber zum ersten Mal veranstaltet. Da sei es schwer, unmittelbar nach dessen Ende bereits einen Betrag zu benennen. Insgesamt sprach der aktuell 54 Mitglieder starke Rotary Club Germering von einem Erfolg.

