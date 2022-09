Erinnerung an strengen Oberlehrer

Germering

Von Klaus Greif schließen

Die Alfons-Baumann-Straße verbindet die Kreuzlinger Straße in Germering mit dem Starnberger Weg.

Germering – Sie läuft parallel zum Kreuzlinger Feld, entlang der Strecke befindet sich die TSV-Halle, die Fachoberschule und das Seniorenzentrum Curanum. Benannt wurde sie nach dem Oberlehrer Alfons Baumann. Er unterrichtete den „Germeringer Straßengeschichten“ von Irmgard Langewiesche zufolge von 1910 bis 1945 im damals neuen Unterpfaffenhofener Schulhaus an der Salzstraße, das heute als Atelierhaus bekannt ist.

Alfons Baumann galt als strenger, aber sehr guter Lehrer, schreibt Langewiesche. Bis 1933 war der 1881 in München geborene Pädagoge noch für alle Jahrgänge der siebenklassigen Volksschule zuständig. Erst dann wurde die 1. bis 3. Klasse von einer jungen Kollegin unterrichtet.

+ Dieses historische Foto zeigt Alfons Baumann mit seinen Kindern vor dem Schulhaus an der Salzstraße. © mm

Ein Schüler von Baumann war der spätere Bürgermeister Rudi Bay, der 2010 verstarb. Von ihm hat Irmgard Langewiesche beim Schreiben ihres Buches noch folgendes erfahren: „Man hat was gelernt von ihm.“ Besonderen Wert hat Baumann auf das Kettenrechnen gelegt, erfuhr Langewiesche von einem weiteren Baumann-Schüler. Warum dies so war, erklärte er mit einer Anekdote. Eines Tages sei unangemeldet der Schulrat erschienen und habe die Kinder sofort im Kettenrechnen geprüft. Weil diese das bis dahin nie geübt hatten, sei die Sache total in die Hose gegangen. Seitdem sei Kettenrechnen das Steckenpferd von Baumann gewesen.

Der Zeit entsprechend habe der Oberlehrer zur Bestrafung auch den Rohrstock benutzt oder Watschen ausgeteilt. Laut Rudi Bay waren so genannte Doppelwatschen besonders gefürchtet gewesen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Alfons Baumann stand laut den Recherchen von Irmgard Langewiesche den Machthabern der Nazizeit positiv gegenüber. Er soll gelegentlich sogar in SA-Uniform gesehen worden sein. Der verstorbene Heimatforscher Martin Keller habe zudem erfahren, dass Baumann Schüler für die Hitlerjugend geworben habe. Die Unterpfaffenhofener Schulchronik liefert über diese Zeit keine zusätzlichen Informationen. Die Seiten sind offensichtlich entfernt worden, erklärte der spätere Rektor der Kleinfeldschule, Albert Bichler, der Ortschronistin bei ihren Nachforschungen.

Unabhängig davon ist bekannt, dass Alfons Baumann sich intensiv am Musikleben der Gemeinde beteiligte. Albert Bichler erinnerte sich daran, dass er eine schöne Stimme besaß und Organist in der Dorfkirche St. Jakob war. Er war außerdem Mitbegründer und Dirigent des Männergesangsvereins Liederquell, den es seit 2003 nicht mehr gibt. Am 9. Januar 1974 verstarb Alfons Baumann in Fürstenfeldbruck.

Die Serie

Die Hintergründe über die Straßennamen sind im Einverständnis mit der Autorin dem Buch „Germeringer Straßengeschichten“ von Irmgard Langewiesche entnommen worden. Das Werk kann in der Buchhandlung Lesezeichen und im Zeit+Raum-Museum hinter dem Rathaus in der Domonter Straße 2 gekauft werden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.