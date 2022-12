Erster Verschenke-Markt kommt gut an

Von: Hans Kürzl

Freude schenken und verschiedensten Dinge einen neuen Nutzen geben – der erste Verschenke-Markt bot dafür eine gute Bühne. Gleichzeitig sollte damit das vorweihnachtliche Konsumverhalten ein wenig eingebremst werden.

Germering – „Zu Verschenken“ – geradezu als Blickfang war das Damen-Fahrrad am Eingang platziert, so als sollte es den Weg weisen zum Verschenkemarkt im Pfarrsaal. Ganz so groß waren die Dinge nicht, die drinnen auf den 26 Tischen aufgebaut waren: Bücher, Schuhe, Tassen, Schals und Gummibälle. Den ersten Verschenkemarkt hatten Mitglieder des „Bündnis Zukunft Germering“ organisiert.

Verschenktes wird wiederum Geschenk

Der kam für Nela Dorfner gerade recht. „Ein paar kleine Geschenke für Kinder von Freunden habe ich gesucht und gefunden“, freut sich die Germeringerin. So könne man die Kette des Verschenkens fortsetzen und für leuchtende Kinderaugen sorgen. Sich selber hat Dorfner auch etwas Gutes getan: „Ein paar Bücher, ich lese gerne Romane“, erzählt sie. Und Sie findet es einfach prima, dass mit dem Markt viele Dinge vor dem Wegwerfen bewahrt werden.

Dass ihre Bücher so gut angekommen, macht bei Gülay Kara gute Laune. „Es ist wie Freude teilen“, sagt sie. Besucher, die vorbeikommen, berät sie gern, welches Buch zu welchem Alter passt. „Es ist egal, ob man andere beschenkt oder sich selbst“, sagt Gülay Kara.

Eher sachlich haben Brigitte und Hans Muschik den Verschenke-Markt gesehen. „Wir sind umgezogen und haben eine Menge Dinge entdeckt, die einfach zu viel waren.“ Luft machen im Keller sei also die Devise gewesen. Leer ist der Tisch bei dem Ehepaar am Ende Tages nicht ganz geworden, aber dennoch war das Germeringer Paar zufrieden.

Ein wenig mehr Emotionen hat Tanja Diechtierow in den Verschenke-Markt gelegt. Nicht nur, weil sie sich selbst für das „Bündnis Zukunft Germering“ engagiert und den Gedanken Ressourcen zu sparen und Gegenstände im Kreislauf zu halten „genauso wichtig wie schön findet“. Auf ihrem Tisch liegen auch ein paar Erinnerungen aus ihrer eigenen Kindheit. „Vom Kaufladen“, schmunzelt sie. Nun würde man damit anderen eine Überraschung bereiten. „So wird aus geteilter Freude doppelte Freude“, sagt Diechtierow.

Wiederholung ist geplant

Was einige beim Verschenke-Markt beobachtet haben: Dass nicht so durcheinander gewühlt wurde wie bei Schnäppchenmärkten. Für Organisatorin Stefanie Pockrandt-Gauderer vom „Bündnis Zukunft Germering“ Grund genug von einem Erfolg zu sprechen. Es seien nicht nur mehr Anbieter gekommen als erwartet, sondern auch gut 100 Besucher. „Der Markt kam gut an, viele Tische waren ziemlich schnell leer“, berichtete Pockrandt-Gauderer gegen Ende der Veranstaltung. „Wir werden das mit dem Verschenkemarkt wiederholen“, kündigt sie an.

Die Erlöse aus dem eher symbolischen Eintritt von einem Euro, den man diesmal verlangt hat, will das Bündnis für einen so genannten Kreislaufschuppen verwenden, der wie in Gröbenzell eines noch unbestimmten Tages genauso in Germering zum Tauschen und Wiederverwenden anregen soll. Da man noch auf der Suche nach einem geeigneten Standort sei, könne man jeden Euro gut gebrauchen, so Pockrandt-Gauderer.

Gut gebrauchen konnte wohl auch ein Unbekannter das Damen-Fahrrad am Eingang. Keine halbe Stunde dauerte es, bis es verschenkt war.

