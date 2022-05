Erstes Klimafest zwischen Lob und Kritik

Beim ersten Klimafest konnte man sich über Nachhaltigkeit in der Stadt informieren. Vor der Stadthalle waren verschiedene Stände aufgebaut. © Kürzl

Wie nachhaltig Germering sein kann, sollte das erste Klimafest an verschiedenen Orten in der Stadt zeigen. Organisiert wurde es vom Bündnis Zukunft Germering. Etliche Besucher kamen, um sich zu informieren. Doch es gab auch Kritik – an den vielen Orten und am Programm.

Germering – „Ich hatte nie den Eindruck, dass ich hier umsonst stehe.“ Gedanken austauschen, Ideen anbringen, über das Ziel informieren – Sabine Kemmet, die Vorsitzende der Brucker Lebensmittelretter, führt ein Gespräch nach dem anderen mit den Besuchern des Klimafestes. „Es ist eine supertolle Möglichkeit, dass wir uns hier mit unserer Arbeit vorstellen können“, sagt sie.

Dafür sei sie den Organisatoren sehr dankbar. Doch Kemmet hat nicht nur Zeit zum Reden mitgebracht. Wer will, kann zu einer kleinen Tüte Semmelbrösel greifen. Das kenne jeder, da könne man sehen, wie nachhaltig Lebensmittel werden könnten. „Das Klimafest darf im nächsten Jahr wiederholt werden. Und wir wären sehr gerne wieder dabei“, sagt sie.

Infos und Pflanzen: Der Stand von Annette Kotzur (r.) und Sonja Polenz vom Bund Naturschutz hatte sich zu einer Pflanzentauschbörse entwickelt. © hk

Der Meinung ist auch Annette Kotzur, die Vorsitzende der örtlichen Gruppe des Bund Naturschutz (BN). An ihrem Stand können Kinder bei einem Vogelquiz rätseln und Erwachsene ihren Lieblingsbaum benennen. Zudem hat sich ihr Stand zu einer kleinen Samen- und Pflanzentauschbörse entwickelt. „Die einen haben sich etwas geholt, die anderen haben sogar etwas mitgebracht.

Im Rahmen des Klimafestes war einiges geboten. Bei den Stadtwerken konnte man sich mit kühlem Trinkwasser erfrischen oder seine Flasche auffüllen. In der Jesus-Christus-Kirche gab es eine Kleidertauschparty. Im Cineplex konnte man den Film „Tomorrow“ sehen und am Germeringer See eine Führung erleben. Geschäfte hatten sich mit einer Kaffeeverkostung, das Kinderhaus St. Nikolaus mit einem Flohmarkt angeschlossen.

Für den Germeringer Neubürger Thomas Lescher war „das alles schon eine gute Sache“. Man habe sich aber bewusst für bestimmte Programmpunkte entscheiden müssen. „Vieles ist zu weit auseinander, um es als Fest zu empfinden, das man miteinander erleben kann.“ Örtlich kompakter, etwas weniger Programm hätte besser gepasst, findet Lescher. Er deutet auf den Vorplatz der Stadthalle. Der Betrieb nachmittags kurz vor drei Uhr, sei doch eher überschaubar.

Überschaubar ist ebenso das Stichwort für den früheren Germeringer Umweltbeirat Rudi Lobensteiner. Der Grundgedanke, mit so einem Klimafest den Nachhaltigkeits- und Umweltgedanken zu pflegen und die Menschen daran zu erinnern, sei sehr lobenswert. „Ich habe aber das Neue, das Innovative, das Aufregende vermisst, was die Menschen wirklich aufweckt.“ Das betreffe auch das Programmangebot. Lobensteiner spricht „von üblichen Verdächtigen und einer routinierten Besetzung“. Insgesamt sei er enttäuscht.

