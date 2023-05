Fahrräder – eine begehrte Beute vor allem an Bahnhöfen

Von: Lisa Fischer

Bei der Germeringer Polizei stapeln sich die gestohlenen und sichergestellten Fahrräder. Polizeiobermeisterin Lisa-Maria Händel und ihr Kollege Moritz Blickle kümmern sich darum, dass sie zurück zu ihren Besitzern kommen. © weber

Fahrräder stehen bei Dieben weiter hoch im Kurs. Die einen suchen nur eine Möglichkeit, schnell von A nach B zu kommen. Andere wollen mit dem Diebesgut den großen Reibach machen.

Germering/Fürstenfeldbruck – Weil die Gefährte immer teurer werden, steigt auch der Schaden. In Germering hat die Polizei jetzt durchgegriffen.

Seit Jahresbeginn zählt die Germeringer Polizei 65 Rad-Diebstähle. Allein vier davon deckten den Beamten bei einer Schwerpunkt-Kontrolle am vergangenen Montag auf. Ein Sprecher der Inspektion (zuständig für Alling, Eichenau, Germering und Puchheim) berichtet von einer aktuell „anhaltend hohen Zahl an Fahrraddiebstählen“.

Geknackte Schlösser

Der Tatort lautet meist „Bahnhof“. Ob der geerbte Drahtesel von der Oma oder das hochwertige neue Radl wegkommt, ist beim Blick auf die Fallzahlen nicht ausschlaggebend. „Für den unbefugten Gebrauch werden meist unversperrte Räder genommen, ’professionelle’ Radldiebe scheuen auch nicht davor zurück, Schlösser zu knacken“, sagt ein Sprecher.

„Ein Aspekt ist mit Sicherheit die Tatsache, dass wir in unserem Dienstbereich vier S-Bahnhöfe haben.“ Dort böten die vielen abgestellten Fahrräder Gelegenheit zum Diebstahl – oder auch zum so genannten unbefugten Gebrauch, etwa für den Nachhauseweg. Eine weitere Erklärung sei, dass der Boom auf das Fahrrad oder E-Bike umzusteigen, ungebrochen sei, so dass es derzeit sehr viele hochwertige Räder gebe, deren Diebstahl sich lohne.

Am Bahnhof wird gerne geklaut

Im Einsatzgebiet der Polizei Olching, die für Gröbenzell, Olching und Egenhofen zuständig ist, wurden seit dem Jahresbeginn 56 gestohlene Fahrräder angezeigt. Insgesamt 48 davon waren abgesperrt, berichtet ein Sprecher. Auch in Olching weiß man: Überwiegend wird an Bahnhöfen zugeschlagen, weshalb in Egenhofen die Deliktrate vergleichsweise niedrig ist.

Einen extra Kontrolltag gibt es in Olching so nicht. Meist würden Polizisten auf Streife die Diebe ausfindig machen, sagt der Sprecher. „Manchmal sieht man es ja schon von der Ferne, wenn die Größe des Rads überhaupt nicht zu dem passt, der drauf sitzt.“

Nicht müde wird die Polizei in Fürstenfeldbruck, auf eine gute Sicherung des Fahrrads hinzuweisen. „Egal, wie eilig man es hat, man sollte es trotzdem nicht abseits und in dunklen Ecken abstellen.“

Registrieren lassen

Bei der Inspektion Fürstenfeldbruck (zuständig auch für Adelshofen, Althegnenberg, Emmering, Hattenhofen, Jesenwang, Kottgeisering, Landsberied, Mammendorf, Mittelstetten, Moorenweis, Oberschweinbach, Türkenfeld und Schöngeising) ist die momentane Zahl der gemeldeten Fahrraddiebstähle nicht allzu auffällig. „Da aber immer mehr hochwertige Fahrräder unterwegs sind, gerade Elektro-Räder, steigt nicht die Zahl sondern insgesamt die Summe des Schadens“, erklärt der Sprecher der Wache.

Damit das Fahrrad nicht geklaut wird – oder damit es die Diebe schwerer haben – empfehlen die Sprecher der Inspektionen, nicht am Schloss zu sparen. Heißt: Zu einem hochwertigen Radl gehört auch ein gutes Schloss. Außerdem wird empfohlen, dass Fahrradbesitzer ihr Gefährt bei der örtlichen Polizei registrieren lassen. So könne ein gestohlenes und wiedergefundenes Fahrrad dem rechtmäßigen Besitzer zugeordnet werden. Außerdem: Gerät man, auf seinem eigenen Fahrrad radelnd in eine Polizeikontrolle, kann durch die Registrierung ganz schnell festgestellt werden, dass der Richtige im Sattel sitzt.

