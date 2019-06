Familie, Musik und Zeitung standen bei ihm ganz vorne

Wäre Karl Zelenka zu einer anderen Zeit geboren worden, dann hätte er vielleicht Karriere als Pianist gemacht. Talent hatte er und Liebe zur Musik sowieso.

Germering – Doch Karl Zelenka kam 1934 in Wien zur Welt. Seine Kindheit war überschattet vom Zweiten Weltkrieg und den Folgen. Zwei Jahre lang durfte er am Konservatorium seiner Heimatstadt Klavier studieren, dann reichte die Witwenrente seiner Mutter nicht mehr, um ihrem Sohn die künstlerische Ausbildung zu ermöglichen. Er musste etwas Handfestes lernen und Geld verdienen.

So wurde Karl Zelenka Schriftsetzer. Seine erste Stelle bekam er bei der Tageszeitung Salzburger Nachrichten. 1969 übersiedelte er nach Deutschland, ließ sich in Germering nieder und begann, für den Münchner Merkur zu arbeiten.

Er war Korrektor und stieg auf zum technischen Leiter. Seine kreativ-künstlerische Seite konnte er bei der Heimatzeitung ebenfalls ausleben – als Musikkritiker war er im ganzen Landkreis unterwegs und schrieb kenntnisreiche Konzertberichte.

Kurz vor dem Umzug nach Germering hatte Karl Zelenka seine große Liebe Ina geheiratet, die ebenfalls aus Wien stammt. Kennengelernt hatten sich die beiden schon Jahre zuvor in der Tanzstunde. Ina Zelenka muss noch heute schmunzeln, wenn sie daran zurückdenkt. „Das Tanzen war meinem Mann eigentlich verhasst. Aber damals war die Tanzstunde so etwas wie heute die Disco.“ Man bewegte sich zur Musik von Schallplatten und probte ein ganz klein wenig die Rebellion. „Als wir das erste Mal Boogie-Woogie getanzt haben, ist unsere Lehrerin fast in Ohnmacht gefallen.“

In Germering bekam das junge Ehepaar zwei Töchter und baute sich einen großen Freundeskreis auf. Karl Zelenka war zwar ein eher zurückhaltender Mensch, aber er hatte Freude daran, sich zu engagieren. Freunde animierten ihn und seine Frau, dem Ungarischen Verein beizutreten, wo Karl Zelenka bald im Vorstand aktiv war. Er organisierte Reisen nach Ungarn, Besuche von dortigen Freunden, gemeinsame Unternehmungen, ungarische Wochen und Konzerte. Außerdem war er Mitbegründer des Germeringer Ausländerbeirats.

Gerne hätte Karl Zelenka auch einen Verein von Anhängern des Komponisten Giacomo Meyerbeer ins Leben gerufen. Doch es fanden sich nicht genügend Interessierte, Meyerbeer war zu unbekannt.

Neben klassischer Musik hatte Zelenka auch ein Faible für guten Jazz. Er las gern und viel, galt in seinem Freundeskreis fast als wandelndes Lexikon. „Man konnte ihn fragen, was man wollte. Er hat auf alles eine Antwort gewusst“, erzählt Ina Zelenka.

Sie war für ihren Mann das gesamte, fast 50-jährige Eheleben lang eine starke Partnerin und große Stütze. „Du machst das schon“, war ein Satz, den er häufig zu ihr sagte.

Auch, als es dem dreifachen Großvater gesundheitlich immer schlechter ging, konnte er sich auf seine Ina verlassen. Er wollte auf keinen Fall in ein Heim gehen und von ihr getrennt werden. Drei Jahre lang pflegte ihn seine Frau im gemeinsamen Zuhause. Karl Zelenka wurde 84 Jahre alt.