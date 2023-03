Faszination Modellbahn: Neue Anlage bei Ausstellung

Von: Hans Kürzl

Mehr als 1000 Zuschauer lockte die Ausstellung der Modellbahn-Gemeinschaft an den beiden Tagen an. © hk

Schauen, staunen und mitmachen – unter dieses Motto setzte die Modellbahn-Gemeinschaft Germering ihre diesjährige Ausstellung in der Stadthalle. Zu sehen gab es viele neue Anlagen, weshalb die Modellbahn-Schau vergrößert werden musste.

Germering – Mit seiner Begeisterung ist Christian Kaß nicht nur ansteckend, er fährt damit auch auf Höchstgeschwindigkeit. Ähnlich wie die Züge in Japan, die mit 300 Stundenkilometern unterwegs sind und es ihm besonders angetan haben. „Da wackelt nicht mal die Tasse Tee“, erzählt der 56-Jährige aus eigener Erfahrung begeistert. Deshalb hat er auf der Ausstellung in der Stadthalle in seinem zwölf Meter langem Modellbau einen Teil der 550 Kilometer langen Strecke zwischen Osaka und Hakata nachgebaut.

Die Anlage von Kaß, der in Straßlach lebt und seit November 2022 Mitglied der Modellbahn-Gemeinschaft (MBG) ist, ist ein Hingucker. Seine Züge können auf fünf Ebenen parken. „Zusammengefasst eineinhalb Monate hat es gedauert, bis die Anlage fertig war.“ Mit seiner Begeisterung hat Kaß zudem seine Frau angesteckt. Die bastle zwar nicht aktiv mit, sei aber ebenso fasziniert.

Mitglieder wie Kaß tragen dazu bei, dass die MBG laut Vorsitzenden Bodo Pietsch lebendig bleibt. Man habe sich auf gut 20 Mitglieder eingependelt. Die Begeisterung ist so stark, dass in diesem Jahr nicht nur einige neue Anlagen zu bestaunen sind. „Wir stellen zum ersten Mal in drei Sälen aus“, merkt Pietsch mit sichtlichem Stolz an. Amadeussaal sowie Lena-Christ- und Franz-Defregger-Raum sind gut belegt.

Ein wenig mehr Platz würde sich Pietsch auch im Vereinsalltag wünschen: Mit einer Lagerhalle um die 30 Quadratmetern, in der man mal Material stapeln kann, würde der MBG einiges leichter fallen.

Da könnte Peter Schultes ebenso Platz finden. Er präsentiert sich mit der einzigen analogen Anlage. Er sieht das unter anderem als kleine Zeitreise in Sachen Modellbahnbau. „Vor 30 Jahren war es halt üblich, Anlagen so zu bauen.“ Die Steuerung liegt im wahrsten Sinne des Wortes in seinen Händen. „Wenn ich die Bahn laufen lassen will, muss ich arbeiten, dabei bleiben“, sagt er und schmunzelt. Einen Teil der Modell-Landschaft habe er geerbt. Andere wie die Christusstatue aus Lissabon entsprangen seiner Idee. Zusammengefügt hat er sein Schmuckstück in der Zeit der Corona-Beschränkungen. „Da hatte ich Zeit, um kreativ zu sein.“

