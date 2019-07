Ferien auf dem Abenteuerspielplatz trotz Baustelle 

Ein Teil des Abenteuerspielplatzes (ASP) am Aubinger Weg ist zurzeit zwar wegen des Spielhaus-Baus nicht zugänglich. Die ASP-Macher um Leiter Martin Pollock haben aber dennoch wieder ein Ferienprogramm für sechs- bis 13-jährige Kinder auf die Beine gestellt, das dem der Vorjahre in nichts nachsteht.

Germering – Jüngere Kinder dürfen mitmachen, wenn sie von einer Aufsichtsperson begleitet werden.

Los geht’s in der ersten Ferienwoche in einem sehr sportlichen Rahmen. Vom Wasserbomben-Volleyball-Turnier über einen Kettcar-Parcours bis zum obligatorischen Fußball-Turnier ist für jeden Geschmack etwas geboten. Höhepunkt dürfte das Wettrutschen auf der ASP-Wasserrutsche am Donnerstag, 1. August, werden.

Die zweite Ferienwoche steht unter dem Motto „Wilder Westen“. Geboten wird dabei unter anderem Kochen am Lagerfeuer sowie das Basteln von Traumfängern und Schnitzen von Indianer-skulpturen.

Die dritte Ferienwoche beginnt kreativ mit dem Bau einer Murmelbahn aus Sand und der Gestaltung von Sandbildern. Abgeschlossen wird sie am Freitag, 16. August, aber wieder sportlich mit einem Hockeyturnier.

Wasserrutsch-Wettbewerb

In der vierten Woche sind Ausflüge zum Tierpark Hellabrunn und zur Kletterinsel Fürstenfeldbruck eingeplant. Krönender Abschluss wird die Übernachtung in der Hüttenstadt Wühlmaus-City am Donnerstag, 22. August, sein.

In der fünften Ferienwoche gibt es einen zweiten Wasserrutschen-Wettberwerb, ein offenes Kunstatelier und Speed-Badminton. Am Freitag, 30. August, beendet der ASP die Sommerferien mit einem großen Abschlussfest –vom 2. bis zum 16. September macht der Spielplatz Betriebsurlaub.

Während der Ferien hat der Abenteuerspielplatz von Dienstag bis Freitag jeweils von 10 bis 17.30 Uhr geöffnet. Die Wasserrutsche wird an allen heißen Tagen aufgebaut. Ein Wasserspielplatz mit Schwengelpumpe sorgt ebenfalls für Abkühlung. Bei Regen wird der provisorische Spielraum am Aubinger Weg neben dem Jugendzentrum geöffnet.

Im Rahmen des Projekts „Gemeinsam kochen – gemeinsam essen“, das von der Sozialstiftung finanziell unterstützt wird, gibt es für die Kinder täglich ein kostenloses Mittagessen. Dafür muss man sich aber immer bis spätestens 11 Uhr anmelden. Anmeldungen für die einzelnen Angebote sind am Platz selbst oder unter Telefon (089) 8 41 11 00 möglich. kg