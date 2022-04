Ferienkinder machen Zeitung

Von: Klaus Greif

So wird Zeitung gemacht: Tagblatt-Redakteur Klaus Greif und die Germeringer Ferien-Kinder. © mm

Wie wird eine Zeitung gemacht? Wie kommen die Fotos ins Blatt? Seit wann gibt es Zeitungen? Woher kommen die Nachrichten, die in der Zeitung stehen?

Fürstenfeldbruck - Das sind nur einige der Fragen, auf die neun Germeringer Kinder jetzt eine Antwort wissen. Sie waren im Rahmen des städtischen Ferienprogramms zu Besuch in der Redaktion des Fürstenfeldbrucker Tagblatts, und wurden von Tagblatt-Redakteur Klaus Greif in die Geheimnisse des Blattmachens eingeführt.

Ihm zur Seite stand Stefan Huber, der sich seit Jahren im Ferienprogramm engagiert und nicht zum ersten Mal bei einem Redaktionsbesuch mit dabei war. Er hat sich in dieser Zeit zu einem Experten der Geschichte von Zeitungen entwickelt.

Die Schüler im Alter von acht bis zwölf jahren wurden bei ihrem Besuch nicht nur mit Informationen gefüttert. Sie waren auch selbst gefordert und mussten ihre Eindrücke vom Besuch in einem Artikel wiedergeben – wie echte Journalisten unter Zeitdruck: In einer halben Stunde sollte der Bericht fertig sein. Die Kinder erledigten diese Aufgabe erstaunlich gut. Oscar Wetzel brachte sogar das Kunststück fertig, in dieser Zeit eine „Kinderzeitung FFB – Nur für Kinder“ zu gestalten. Nach einem so genannten Editorial, also einleitenden Worten des Blattmachers – „Moin Leute und herzlich willkommen bei der Kinderzeitung FFB“ – folgt der Bericht über den Besuch: „Den Kindern wurde erklärt, wie die Zeitung heutzutage entsteht und wie es früher ohne die moderne Technik wie Computer, Handys und Drucker funktionierte.“ Ein (fast) perfekt in Zeitungsform gebrachter Polizeibericht („Paketbote behält Pakete“) und eine Witze-Seite machten die Ausgabe perfekt.

Die drei Mädchen der Besuchergruppe, Raja Abade, Lisa Maier und Miriam Duckstein, überschrieben ihren Beitrag mit „Zeitung mal ganz anders“ und machten zudem einen Layout-Vorschlag: Über ihrem Bericht sollte ein Foto von der Besuchergruppe zu sehen sein. Ein Auszug aus ihrem Bericht: „In der Redaktion lernten sie, wie Zeitungen entstehen, seit wann es sie gibt und noch vieles mehr. Sie lernten, wie viel Arbeit hinter einer Zeitung steht. Später schauten sich die Kinder noch alte Zeitungen in dem Archiv an.“

