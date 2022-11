Ferienprogramm erfolgreich beendet- jetzt auch wieder mit Abschlussfest

Von: Klaus Greif

Die Stadt bedankte sich bei den Betreuern, Helfern und Sponsoren des Ferienprogramms mit einem Abendessen in der Stadthalle. Für die gelungene Bewirtung sorgten die neuen Stadthallen-Gastronomen Dana und Andreas Fink. © mm

Das Ferienprogramm der Stadt ist auch während der Pandemie aufrecht erhalten worden. Was dagegen zwei Jahre lang fehlte, war die Einladung der Helfer zur traditionellen Abschlussbesprechung. Die fand jetzt zum ersten Mal wieder statt.

Germering – Es hat Tradition, dass die Stadt die Helfer, Betreuer und Sponsoren des Sommerferienprogramms im Herbst zu einem festlichen Abendessen einlädt. Bei dieser Gelegenheit wird seit je her auch Bilanz über die einzelnen Angebote gezogen. In den vergangene zwei Jahren war dies nicht möglich. Die Stadt bedankte sich stattdessen mit einem Gutschein für ihren Einsatz.

Diese Zeit ist vorbei. OB Andreas Haas empfing jetzt über 50 der insgesamt 1000 Helfer, die an festlich gedeckten Tischen im Lena-Christ-Saal der Stadthalle Platz genommen hatten mit den Worten: „Was sie geleistet haben, die Energie, die Überzeugung und das Herzblut, die sie eingebracht haben, ist enorm.“ Das beginne mit der Organisation und der Vorbereitung und reiche bis zur Durchführung.

Wieder ein Renner

Dass das diesjährige Programm wieder ein Renner war, machte der Bürgermeister an mehreren Zahlen fest. Schon das Ferienauftaktfest am Abenteuerspielplatz war dem zufolge mit etwa 250 teilnehmenden Kindern und 100 Eltern ein Riesenerfolg. Jugendreferent Hannes Kirmair und Integrationsreferent Christian Huber grillten beim Fest Würstl, die Kirmair gespendet hatte.

Es folgten im Verlauf der sechs Wochen Ferien insgesamt 101 Veranstaltungen, für die sich 608 Kinder angemeldet hatten. Hinzu kamen noch Veranstaltungen, für die man sich bei den anbietenden Vereinen selbst anmelden musste und das umfangreiche Angebot des Abenteuerspielplatzes. Dass dies alles möglich war, liegt auch an den Sponsoren. Insgesamt, so Haas, habe man von Germeringer Firmen und von der Jugendstiftung Dr. Rieder rund 4000 Euro erhalten, um das Programm durchzuführen.

Für Jugendreferent Hannes Kirmair war es die erste Abschlussbesprechung – nach seiner Wahl in den Stadtrat vor zweieinhalb Jahren veränderte Corona das gesellschaftliche Leben auch in Germering. Kirmair erinnerte daran, dass das Ferienprogramm eine tolle Möglichkeit ist, auch Kindern einkommensschwächeren Familien etwas zu bieten. Dies sei vor allem in der aktuellen Krisenzeit wichtig.

Großes Angebot

Die Berichte der Betreuer über ihre Veranstaltungen waren durchweg positiv. Die Palette reichten vom erfolgreichen Fußballturnier der Streetworkerstelle, ging weiter mit allen Angeboten des Abenteuerspielplatzes und endete mit dem gemeinsamen Feuerwehr-zum-Anfassen-Angebot beider Wehren.

Alle Berichterstatter verkündeten, auch nächstes Jahr wieder dabei zu sein. Lediglich ein Programmpunkt verlief nicht ganz so wie erwartet – allerdings nur aus Sicht der Betreuer: Karin Weber vom städtischen Sozial- und Jugendamt war nicht ganz so zufrieden mit dem Ausflug zur Bavaria am Rande der Theresienwiese. Grund: Es sei nicht möglich gewesen, wie geplant auf dem Rückweg den Aufbau des Oktoberfestes aus nächster Nähe zu beobachten: „Das gesamte Areal war hermetisch abgeriegelt.“ Den Kindern habe dies aber nichts ausgemacht: Die seien auch aus der Entfernung begeistert vom Wiesn-Aufbau gewesen. Dennoch werde man den München-Ausflug nächstes Jahr etwas anders planen.

