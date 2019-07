Feuerprobe für das Germeringer Bier beim Sommerfest

Wohl Ende September wird ganz offiziell das erste Germeringer Bier im neuen Brauhaus an der Dorfstraße gebraut. Vorher kosten konnte man es bei einem Sommerfest, bei dem nicht einmal der Regen störte.

Germering–Ins Bier ging’s jedenfalls nicht nass rein. Dafür hatten die elf Gesellschafter vom Brauhaus bereits ein paar Tage vor dem Sommerfest gesorgt. „Wir hatten immer einen Plan B in der Tasche, nachdem die Wetter-Apps nichts Gutes verkündet hatten“, erzählte Daniel Vitt, einer der Geschäftsführer. „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur einen guten Durst“, so Vitt. Daher habe man den Bierbänken hinter dem an der Dorfstraße gelegenen Gebäude ein Zelt spendiert. Und auch im Sudhaus selbst gab es Sitzgelegenheiten.

Sudkessel des Germerings Biers

Dort hatte man dann, nebst der Kostprobe des Germeringer Biers, auch noch die Gelegenheit die neuen Sudkessel zu bestaunen. Zehn Hektoliter je Durchgang kann man daraus entnehmen, informierte Vitt die vielen Besucher, die sich nicht vom Wetter hatten abhalten lassen. Es sei vorgesehen, drei- bis viermal pro Woche einen Sud anzusetzen. Ende September, wenn auch im Innenbereich die letzten Feinarbeiten abgeschlossen und die Vorstellungen der Gesellschafter verwirklicht sind, werde das erste an der Dorfstraße gebraute „Gupf“ verkauft werden können. „Gupf“– das ist gleichermaßen eine kreative Wortschöpfung und eine Würdigung der beiden Stadtteile Germering und Unterpfaffenhofen.

Stadtfest mit Germeringer Bier

Dort soll das Bier auch in erster Linie vertrieben werden. Geschäftsführter Vitt hat schon recht selbstbewusste Vorstellungen, wie er lokales Biere und Lokalitäten der Stadt zusammenbringen kann. „Auf einem Germeringer Stadtfest macht sich Germeringer Bier gut.“ Auch in der Stadthalle würde er Gupf und Co. gerne mal auf der Karte sehen, so Vitt. In der Gaststätte des SV Germering habe man schon gut einen Fuß in der Tür.

Firmenfeier im Germeringer Brauhaus

An der Lagerkapazität werde laut Vitt nicht scheitern: „120 Hektoliter können wir hier schon unterbringen.“ Das reicht dann mit Sicherheit ebenso für die eine oder andere Firmenfeier, die im neuen Germeringer Brauhaus abgehalten werden kann. Ein Teil des Sudhauses soll auf solche Veranstaltungen abgestimmt sein, ein stilechter Tresen eingeschlossen. „Wie eine Schankstube zum Kennenlernen und Probieren“, nennt es Vitt.

Spätestens dann wird nichts mehr daran erinnern, dass in der Brauerei an der Dorfstraße einst eine Molkerei untergeracht war. Bisher hatten die Brauer Räume an der Friedenstraße genutzt. Die waren aber schnell zu klein geworden.