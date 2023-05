Feuerwehr Germering wird 150 Jahre alt - das Jubiläum wird groß gefeiert

Von: Hans Kürzl

Die Freiwillige Feuerwehr Germering steht bereit – auch für die Jubiläumsfeiern in der kommenden Woche. © Feuerwehr

Seit 150 Jahren leistet die Freiwillige Feuerwehr in Germering Dienst für den Bürger – von Beginn am mit großer Begeisterung für das Ehrenamt. Groß gefeiert wird das Jubiläum vom 18. bis 21. Mai.

Germering – Was in den vergangen 150 Jahren von der Germeringer Feuerwehr geleistet wurde, ist in Zahlen nur schwer zu benennen. Auch OB Andreas Haas kann dies daher eher nur pauschal, aber nichtsdestotrotz mir großer Anerkennung zusammenfassen: „150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Germering, das sind 150 Jahre und unendlich viele Stunden ehrenamtlich geleisteter Sicherheit“, schreibt das Stadtoberhaupt in der Festschrift zum Jubiläum.

Bei der Gründung gab es schon 80 Mitglieder

Dass bereits die ersten Jahre voller Begeisterung und Einsatzfreude abliefen, hat Stefan Heyne herausgefunden, der Vorsitzende des Feuerwehrvereins: „Bei der Gründung haben sich gleich 80 Leute gemeldet.“ Für das damals kleine Dorf Germering sei das sehr erstaunlich gewesen.

Freilich hatte der damalige Bürgermeister Stanislaus Kirmair mit einem Aufruf schon ein wenig nachgeholfen. Zu den ersten Anschaffungen der von Kommandanten Georg Kohl geführten Wehr gehörte eine Saug- und Druckspritze zum Preis von 750 Gulden. Darüber hinaus war die Germeringer Wehr damals mit drei Feuerleitern, drei Feuerhacken und 63 Feuereimern ausgestattet.

So richtig als erstes Feuerwehrhaus durchgehen konnte freilich erst der Neubau des Rathauses an der Dorfstraße in den 1920er-Jahren. Dort hatten auch die Löschgeräte einen geeigneten Platz gefunden. Zu einer rasanten Entwicklung der Feuerwehr hat das allerdings noch nicht beigetragen. „Zwischen der Gründung und dem Zweiten Weltkrieg ging das doch sehr langsam“, hat Heyne im Rückblick festgestellt. Erst in der Nachkriegszeit und gleichzeitig mit dem dann stetigen Wachsen Germerings gewann das Geschehen bei der Freiwilligen Feuerwehr gleichermaßen an Fahrt.

Wechsel der Gerätehäuser

Ein markanter Punkt in dieser Beziehung ist im Jahr 1966 der Bezug des neuen Gerätehauses hinter dem Rathaus, das damals schon am jetzigen Standort an der Unteren Bahnhofstraße zu finden war. 24 Jahre später war es dort bereits wieder zu eng geworden. Die Germeringer Feuerwehr zog weiter – an ihren jetzigen Standort an der Augsburger Straße.

Dazwischen setzten die Floriansjünger für den Landkreis noch einen feuerwehrinternen Meilenstein. Sepp Schwarz führte mit dem damaligen Führungsteam ein, dass an jedem Montag geübt wurde. „Das haben die anderen Wehren dann nach und nach übernommen“, so Heyne mit einem gewissen Stolz, dass in Germering ein Stück Feuerwehrgeschichte geschrieben wurde. Schwarz war dann von 1986 bis 1998 Kommandant, später wurde er zum Ehrenmitglied benannt.

1991 traten die ersten Frauen ein

Fast zusammenhängend mit dem Umzug an die Augsburger Straße, der für die Wehr einen großen Schub nach vorne bedeutete, fiel der erste Schritt in Sachen Gleichberechtigung: 1991 traten die ersten Frauen ein. Das zu akzeptieren, bedurfte schon einer gewissen Überredungskunst. Kommandant Thomas Mayrhofer weiß anhand der Aufzeichnungen zu berichten: „Es waren nicht alle dafür.“

Heute, im Jahr 2023, ist das überhaupt kein Thema mehr. Vielmehr ist die Germeringer Wehr nun auch mit ihrem weiblichen Personal Vorreiter im Landkreis. 25 Frauen zählt sie in ihren Reihen, rund ein Viertel der Gesamtzahl. Diese Quote wird sonst nirgends erreicht.

Außerdem kann Kommandant Mayrhofer einen guten Zulauf von Jugendlichen verzeichnen. Das Durchschnittsalter der aktiven Einsatzkräfte liegt bei genau 29,81 Jahren, die durchschnittliche Dienstzeit bei knapp über elf Jahren.

Im Durchschnitt ein Einsatz pro Tag

Die zahlenmäßig starke Truppe sei notwendig, stellt Kommandant Mayrhofer fest. „Im Schnitt haben wir jeden Tag einen Einsatz.“ Oft sind sie bei weitem nicht so spektakulär wie beim großen Hagelunwetter im Juni 2019, als die Germeringer Feuerwehr allein 49 Dächer mit Notdächern versorgte. Fehlalarme bei Brandmeldeanlagen kommen da ebenso in diese Bilanz dazu wie Wohnungsöffnungen. Die erfolgen in Notlagen, die nicht unbedingt durch Brände bedingt sein müssen. Nach Angaben von Mayrhofer ist das fast schon im Zwei-Wochen-Rhythmus der Fall. „Das geht manchmal tief ins Menschliche.“

Froh ist man bei der Freiwilligen Feuerwehr Germering über die große Unterstützung seitens der Stadt und vieler Unternehmen. Das erleichtere die Ausübung des Ehrenamtes ungemein, heißt es von der Wehr. Denn bei aller modernen Ausrüstung bleibt im Bewusstsein, dass die Einsatzkräfte mit dem Ehrenamt nicht nur ihre Zeit zur Verfügung stellen, sondern ebenfalls ihre Persönlichkeit und Gesundheit.

