FOS und BOS im Landkreis Fürstenfeldbruck

Das Abitur kann man längst abschließen, ohne ein Gymnasium zu besuchen, und zwar über den zweiten Bildungsweg. Diese FOS und BOS gibt es im Landkreis Fürstenfeldbruck.

Fürstenfeldbruck - Wer es nicht auf das Gymnasium geschafft hat oder dort scheiterte, hat trotzdem die Möglichkeit, nachträglich sein Abitur zu machen. Neben Abendschulen gibt es die Möglichkeit, eine Fachoberschule (FOS) oder Berufsoberschule (BOS) zu besuchen. Die Berufliche Oberschule Fürstenfeldbruck - Staatliche Berufsoberschule und Fachoberschule - befindet sich in der großen Kreisstadt und wurde 2003 gegründet. Sie hat rund 1400 Schüler, die auf 55 Klassen aufgeteilt von ca. 120 Lehrkräften unterrichtet werden.

Im Landkreis Fürstenfeldbruck gibt es seit 2017 noch eine weitere FOS. Diese befindet sich in Germering. Bisher sind dort rund 120 Schüler untergebracht. Für das Schuljahr 2018/2019 werden insgesamt 250 Schüler erwartet. Momentan ist die Schule in den Pavillons am Carl-Spitzweg-Gymnasium untergebracht. Im Laufe des Jahres sollen mobile Klassenzimmer dazu kommen. Der Bau der Schule befindet sich noch in der Planung, soll jedoch spätestens 2023 abgeschlossen sein. Momentan entscheidet man zwischen zwei Standorten, Schulleiter Holger Wirth hofft auf eine Entscheidung zum Sommer.

+ Die FOS Germering ist bis auf Weiteres in den Pavillons am Carl-Spitzweg-Gymnasium untergebracht. © Peter Weber

Was ist die Fachoberschule Fürstenfeldbruck?

Die Fachoberschule baut im Allgemeinen auf einem mittleren Schulabschluss auf und ermöglicht den Schülern, in zwei Jahren die Fachhochschulreife (Fachabitur) zu erreichen. Nach einem zusätzlichen dritten Jahr können die Schüler zusätzlich die fachgebundene Hochschulreife erlangen. Damit können sie später nicht nur an jeder deutschen Hochschule studieren, sondern ebenfalls ihrer Ausbildungsrichtung entsprechend, auf der Universität studieren. Bei einem Nachweis der notwendigen Kenntnisse in einer zweiten Fremdsprache können die Schüler ebenfalls die allgemeine Hochschulreife, sprich das Abitur, erlangen.

Berufliche Oberschule Fürstenfeldbruck: Die wichtigsten Daten



Berufliche Oberschule Fürstenfeldbruck Öffnungszeiten Anschrift: Münchner Straße 67 82256 Fürstenfeldbruck Montag: 07:00 - 12:00 13:00 - 14:00 Homepage: www.fosbos-ffb.de Dienstag 07:00 - 12:00 13:00 - 14:00 Telefon/Telefax: 08141/534 87-200 08141/834 87-299 Mittwoch 07:00 - 12:00 13:00 - 14:00 Schulleitung: OStDin Monika Pfahler Donnerstag 07:00 - 12:00 13:00 - 15:30 Angebot: FOS und BOS Vorklasse und Vorkurs Vier Ausbildungsrichtungen für den Erwerb der Fachhochschulreife Freitag 07:00 - 12:00 Möglichkeit, mit Notendurchschnitt von 3,0 die 13. Klasse zu besuchen Mit Ende der 13. Klasse erwirbt man die fachgebundene Hochschulreife oder die allgemeine Hochschulreife

FOS Fürstenfeldbruck: Das ist das Angebot

Die FOS FFB bietet insgesamt vier Ausbildungsrichtungen an. Dazu zählen die Bereiche Technik, Wirtschaft und Verwaltung, Sozialwesen und Gesundheit. Der Einstieg in die FOS beginnt in der 11. Jahrgangsstufe. Dort absolvieren die Schüler der FOS Fürstenfeldbruck die Hälfte der Schulzeit in einer fachpraktischen Ausbildung (fpA). Die Praktika sind abhängig von der jeweiligen Ausbildungsrichtung. Unterricht und Praktikum wechseln sich im 14-tägigen Rhythmus ab. In Absprache mit den Betreuungslehrkräften werden die Praktikaplätze von den Schülern gesucht und anschließend zugeteilt. Die Probezeit endet mit dem ersten Halbjahr der 11. Jahrgangsstufe.

FOS Fürstenfeldbruck: Das bedeuten Vorklasse und Vorkurs

Vor allem für Schüler aus der Mittelschule (M-Zug) und den Wirtschaftsschulen gibt es zusätzlich eine Vorklasse. Dort werden innerhalb eines Schuljahres im Vollzeitunterricht die wesentlichen Grundlagen für die 11. Jahrgangsstufe gelehrt. Die Vorklasse ist obligatorisch für Schüler mit einem Notendurchschnitt von 3,5 oder niedriger in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik. Zusätzlich benötigen diese Schüler ein pädagogisches Gutachten ihrer bisherigen Schule. Wer am Ende der Vorklasse in allen Fächern mindestens die Note 4 vorweisen kann, erfüllt die Aufnahmevoraussetzung für die 11. Klasse. Die Vorklasse verfügt ebenfalls über eine Probezeit.

Der Vorkurs hingegen ist für besonders qualifizierte Schüler der Mittelschulen und Wirtschaftsschulen gedacht. Der Plan ist simpel: die Schüler besuchen freiwillig den gesamten Juli über einen Ganztagskurs, in dem sie an das Niveau der 11. Jahrgangsstufe herangeführt werden. Damit können sie eventuelle Schwächen in den Fächern Mathe, Deutsch und Englisch ausgleichen. Die Anmeldung zum Vorkurs erfolgt im regulären Anmeldezeitraum der FOS. Sowohl die FOS FFB als auch die FOS Germering bieten die Vorklasse als auch den Vorkurs an.

FOS Fürstenfeldbruck: Fachabitur und Abitur

In der 12. Klasse besuchen die Schüler ausschließlich den Unterricht und bereiten sich auf die schriftliche Abschlussprüfung am Ende des Jahres vor. Bei erfolgreichem Bestehen erlangen sie die Fachhochschulreife und können anschließend auf jeder deutschen Hochschule ihr Studium beginnen. Schüler mit einem Notendurchschnitt von mindestens 3,0 im Fachhochschulreifezeugnis haben ebenso die Möglichkeit, in einem weiteren Jahr an der FOS die fachgebundene Hochschulreife beziehungsweise die allgemeine Hochschulreife zu erlangen. Ebenso wie die Abschlussprüfung in der 13. Klasse beinhalten die Prüfungen in der 12. Jahrgangsstufe die Fächer Deutsch, Englisch, Mathematik und das jeweilige Profilfach der Ausbildungsrichtung.

In Germering ist das System identisch, jedoch werden dort nur die Ausbildungsrichtungen Sozialwesen und Wirtschaft und Verwaltung angeboten.

Diese Grafik verdeutlicht die möglichen Wege zur FOS/BOS.

+ Der Fahrplan zur FOS/BOS © Berufliche Oberschule Fürstenfeldbruck

Fachoberschule Germering: Die wichtigsten Daten

Fachoberschule Germering Öffnungszeiten Anschrift: Masurenweg 2 82110 Germering Montag: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00 Homepage: www.fos-germering.de Dienstag 08:00 - 12:00 13:00 - 14:15 Telefon/Telefax: 089/55 00 79 15 089/55 00 79 16 Mittwoch 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00 Schulleitung: StD Holger Wirth Donnerstag 08:00 - 12:00 13:00 - 14:15 Angebot: Vorklasse und Vorkurs Zwei Ausbildungsrichtungen für den Erwerb der Fachhochschulreife Freitag 08:00 - 13:00 Ab September 2019 voraussichtlich die Möglichkeit, mit Notendurchschnitt von 3,0 die 13. Klasse zu besuchen Mit Ende der 13. Klasse erwirbt man die fachgebundene Hochschulreife oder die allgemeine Hochschulreife

Was ist die Berufsoberschule Fürstenfeldbruck?

Die BOS baut auch auf einem mittleren Schulabschluss auf, jedoch braucht man zusätzlich eine Berufsausbildung. Dort hat man die Möglichkeit, das Fachabitur in einem Jahr oder die fachgebundene oder allgemeine Hochschulreife innerhalb von zwei Jahren abzuschließen. Letztere verlangt wiederum nach den benötigten Sprachkenntnissen in einer zweiten Fremdsprache.

Die Ausbildungsrichtungen werden dabei abhängig der berufspraktischen Erfahrungen der Schüler gewählt. Die Berufszuordnungen kann man auf der Homepage der Beruflichen Oberschule Bayern nachlesen. Der Unterricht an der BOS Fürstenfeldbruck findet in allgemeinbildenden Fächern sowie in den Profilfächern statt. Zusätzlich können die Schüler aus einem Angebot von Wahlpflichtfächern wählen.

Wie auf der FOS FFB haben die Schüler auf der BOS eine Probezeit. Diese endet in der Regel Mitte Dezember. Am Ende des Jahres wartet die Abschlussprüfung. Diese besteht aus den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch und dem jeweiligen Profilfach der Ausbildungsrichtung.

FOSBOS Fürstenfeldbruck: Diese Ausbildungsrichtungen werden angeboten

Insgesamt kann man auf der BOS FFB aus vier Ausbildungsrichtungen wählen: Technik, Gesundheit, Sozialwesen und Wirtschaft und Verwaltung.

Die Schwerpunkte der Ausbildungsrichtung Technik sind die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik - auch MINT-Fächer genannt. Dort werden die Schüler auf die technischen Studiengänge vorbereitet.

Der Fokus im Bereich Gesundheit liegt auf dem Einblick in die Versorgungsstrukturen, dem Wissen über Krankheitsprozesse, den Zusammenhängen im Gesundheitssystem und dem Verständnis für medizinische Vorgänge. Daher beinhaltet die Ausbildungsrichtung die Fächer „Gesundheitswissenschaften“ und „Interaktion und Kommunikation“.

Mit einem Fachabitur ist man in der Ausbildungsrichtung Gesundheit für mehrere Studiengänge qualifiziert, beispielsweise Physiotherapie, Logopädie oder Pflegewissenschaften. Mit einem allgemeinen Abitur sogar für die Studiengänge Pharmazie und Medizin.

Der Ausbildungsbereich Sozialwesen dreht sich hauptsächlich um den Bereich Pädagogik und Psychologie. In diesem Fach werden Kenntnisse erlangt und vertieft, die das menschliche Verhalten erklären sollen. Zusätzlich wird der Bereich durch naturwissenschaftliche, wirtschaftswissenschaftliche und musische Aspekte ergänzt. Die fachpraktische Ausbildung findet in Einrichtungen der sozialen Arbeit statt, beispielsweise in Kindergärten, Altersheimen und in pflegerischen Bereichen. Mit der Ausbildungsrichtung Sozialwesen ist man für Hochschul-Studiengänge der Fachrichtungen Soziale Arbeit und Pflegewissenschaft/- management qualifiziert.

Last but not least gibt es den Ausbildungsbereich Wirtschaft. Fast selbsterklärend liegt der Fokus auf den Fächern Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsinformatik und Rechnungswesen sowie Volkswirtschaftslehre und Rechtskunde. Dort erlangt man Kompetenzen in kaufmännischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Berufsfeldern. Mit der Fachhochschulreife ist man für wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge qualifiziert.

