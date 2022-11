„Frei leben – ohne Gewalt“: Stadt beteiligt sich am Internationalen Aktionstag

Von: Klaus Greif

Die Aktion in Germering. © Weber

Die Stadt Germering hat wieder Flagge im Kampf gegen Gewalt an Frauen gezeigt.

Germering - Am Freitagvormittag wurden vor dem Rathaus Aktionsfahnen gehisst, auf denen die Forderung „Frei leben – ohne Gewalt“ in mehreren Sprachen aufgedruckt ist. Mit dabei waren auch zahlreiche Stadträtinnen und Bezirksrätin Gabriele Off-Nesselhauf.

Die aus dem Iran stammende SPD-Stadträtin Fereshteh Ershadie-Zimmermann machte dabei mit einem Plakat auf die aktuelle Situation in ihrem Heimatland aufmerksam. Zweite Bürgermeisterin Manuela Kreuzmair erinnerte in einer kurzen Rede daran, dass Germering sich an der Aktion zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen schon seit 20 Jahren beteilige. Damit werde ein Zeichen für ein Leben ohne Gewalt gesetzt. Es sei erschreckend, dass nach wie vor vor allem Mädchen und Frauen in großem Ausmaß von Gewalt betroffen sind. Das geschehe überall, nicht nur in Großstädten, sondern auch in Germering. Umso mehr freue es sie, dass nur eine halbe Stunde nach der Fahnen-Aktion das nur hundert Meter entfernte neue Frauenhaus eingeweiht werde .

