Freie evangelische Gemeinde feiert Jubiläum

Von: Klaus Greif

Feierten das 30-jährige Bestehen der FeG Germering: Gerhard Busch (v.l.), Dirk Rothe (beide ehrenamtliche Gemeindeleiter), Michael Weber (Jugendreferent), Ansgar Hörsting (Präses des Bundes der Freien evangelischen Gemeinden), Andreas Hillebrand (Geschäftsführer des Kreisvorstandes für Ober- und Niederbayern) und Pastor Thomas Scheitacker. © mm

Die Freie evangelische Gemeinde (FeG) hat ihr 30-jähriges Bestehen gefeiert. „Wir sind dankbar, dass wir uns als Freikirche so entwickeln durften“, meint Pastor Thomas Scheitacker und fügt hinzu: „Wenn wir zurückblicken, in welchem kleinen Rahmen und mit welch begrenzten Ressourcen alles begann, staunen wir und sind Gott dankbar, was daraus geworden ist.“

Germering – In einem stellvertretenden Grußwort der benachbarten Freien evangelischen Gemeinden wurde daran erinnert, wie sich dieser Gemeindeverband in Bayern ausgebreitet hat und wie man Gottes Wirken darin sehen könne. Auch ein kurzer Rückblick auf die Entstehungsgeschichte war Teil des Gottesdienstes. Dabei wurde ersichtlich, dass die Gemeindearbeit in Freikirchen von Anfang an stark von ehrenamtlichem Engagement getragen war.

Eine Bildpräsentation gab schließlich Einblick aus den verschiedenen Arbeitsbereichen des aktuellen Gemeindelebens. Es umfasst regelmäßige Angebote für alle Altersklassen, Freizeiten, Events oder Tätigkeiten, um anderen zu helfen. Beispiele sind das Repaircafé und die jährliche Aktion Weihnachten im Schuhkarton.

In der Predigt verwies Ansgar Hörsting, Präses des Bundes der Freien evangelischen Gemeinden in Deutschland, darauf, dass die Geschichte Gottes mit den Menschen nicht erst „mit uns“ begann. Er habe schon lange vor unserer Zeit gewirkt und werde dies auch zukünftig tun. Christliche Gemeinden seien ein Ort, wo man von Gott Kraft für den Alltag empfangen dürfe. Ansgar Hörsting: „Wenn wir gemeinsam feiern, ist dies immer ein Ausdruck der Freude und der Hoffnung. Wir erlauben es den Sorgen und der Not nicht, die Herrschaft über unser Leben zu erlangen.“

Im Anschluss an den Gottesdienst fand ein 30-minütiger Sponsorenlauf statt. Der Erlös war für die Allianz-Mission bestimmt, einer christlichen Organisation. Dabei wurden rund 2500 Euro erlaufen. Abschließend waren alle Teilnehmer noch zum Mittagessen und Kaffeetrinken eingeladen.

