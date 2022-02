Freiham ist schon vor 4000 Jahren besiedelt worden

Die Ausstellung „Archäologie in Freiham“ ist zurzeit nur im Freien zu besichtigen. © mm

In Freiham entsteht seit Jahren eine neue Nachbarstadt, die im Endausbau bis zu 25 000 Einwohner beherbergen wird.

Freiham – Dass das Siedlungsgebiet aber auch eine 4500 Jahre alte Geschichte hat, darauf weist die Ausstellung „Archäologie in Freiham“ hin. Einer Mitteilung des Stadtteilmanagements Freiham zufolge ist sie umgezogen und steht seit kurzem neben der neuen Grundschule an der Gustl-Bayerhammer-Straße in Freiham.

Die Ausstellung ist pandemiebedingt nur im Freien zu sehen. Organisiert wurde sie vom Stadtteilmanagement.

Reichhaltige Funde im Rahmen archäologischer Ausgrabungen haben ergeben, dass in Freiham bereits seit der Steinzeit immer wieder Menschen siedelten. Bevor Baumaßnahmen beginnen, untersuchen Archäologen die Grundstücke auf Bodendenkmäler. Die ältesten Funde reichen bis in die Steinzeit zurück.

Während im Süden des derzeitigen Bebauungsgebietes die frühesten Siedlungshinterlassenschaften aus dem Endneolithikum stammen und auch bronzezeitliche Befunde angetroffen wurden, konnte im nördlichen Projektgebiet eine ausgedehnte eisenzeitliche Siedlung gefunden werden. In der Hallstattzeit gab es hier mehrere Hofstellen. Aus der Spätantike sind gut erhaltene römische Ziegel-Öfen dokumentiert.

Nach Abschluss des Grabungsprojektes werden die Funde zunächst zusammen mit der fertigen Dokumentation dem Landesamt für Denkmalpflege übergeben. Hier wird dann entschieden, ob einzelne Stücke zusätzlich nochmals restauriert werden müssen. In Absprache mit den Eigentümern werden die Artefakte in den meisten Fällen anschließend in einem Archiv des Landes fachgerecht gelagert. So sollen sie für künftige Ausstellungen oder wissenschaftliche Auswertungen erhalten werden.

