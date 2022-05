Freiham: Öko-Ausgleich für Augustiner-Bau

Teilen

Auf der grünen Wiese neben dem bestehenden Brauereistandort in Freiham will Augustiner ein neues Logistikzentrum bauen. Dafür müssen Ausgleichsflächen geschaffen werden, die an die Germeringer Stadtgrenze heranreichen. © mm

Die Augustiner-Brauerei will ihr Logistikzentrum in Freiham erweitern. Dazu müssen aber Ausgleichsflächen geschaffen werden. Weil diese an Germering grenzen, musste der Bauausschuss Stellung nehmen.

Germering/Freiham – In unmittelbarer Nachbarschaft zu Germering erweitert die Augustiner Brauerei das bereits bestehende Logistikgebäude in Freiham um ein Hochregallager oder aber eine dritte Halle. Augustiner will dort zudem ein dreigeschossiges Flaschenabfüllgebäude errichten. Geplant ist außerdem eine weitere Logistikhalle mit Tiefgarage.

Um den dadurch verursachten Verlust von Natur zu kompensieren ist unter anderem die Aufwertung von Ackerflächen geplant, die auf Aubinger Flur liegen. Entwickelt werden sollen hier höherwertige Lebensraumtypen mit Gehölzen als trocken-warme Standorte. Dies soll laut den Beschreibungen der Landeshauptstadt innerhalb geschützter Biotope Vielfalt ermöglichen. Der übrige Ausgleich solle durch Ansaat und Entwicklung eines artenreichen Extensiv-Grünlands erfolgen dessen Kennzeichen unter anderem ein geringeres Düngeniveau ist. Eine späte Mahd sorgt hier dafür, dass zum Beispiel auch Brutgelege geschützt sind.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Darüber hinaus ist auf einer zweiten Fläche noch ein Ausgleich von Bannwaldflächen im Anschlussbereich der Autobahn erforderlich. Dies erfolgt im Nachklang zu den Bauarbeiten in diesem Bereich. Wert gelegt werden soll auf die weitgehende Verwendung von einheimischen Bäumen und Pflanzen. Eine geschlossene Baumpflanzung in südlicher Richtung zur Autobahn wird gewährleistet. Dach- und Fassadenbegrünung bei den zu errichtenden Gebäuden sollen die Ausgleichsmaßnahmen ergänzen. „Damit soll nachhaltiger Städtebau erreicht werden, auch im Hinblick auf die Klimaziele der Landeshauptstadt“, hieß es dazu von deren Seite.

Beide von München benannten Ausgleichsflächen liegen unmittelbar an der Grenze zu Germering, deren Gebiet aber nicht berührt wird. Daher sprach Oberbürgermeister Andreas Haas (CSU) im Planungs- und Bauausschusses davon, „dass das Vorhaben keine besondere Relevanz hat“.

Stadtbaumeister Jürgen Thum ergänzte dies mit dem Hinweis, „dass Planungen der Stadt Germering dadurch nicht beeinflusst werden“. Die Ausschussmitglieder nahmen daher die Erläuterungen der Landeshauptstadt ohne jede Diskussion oder Gegenrede zur Kenntnis.

Der in der Landeshauptstadt für Freiham zuständige Bezirksausschuss Aubing-Lochhausen-Langwied hatte im Herbst 2021 keine Einwände gegen die Augustiner-Pläne. Allerdings wurden unter anderem ein klima- und umweltschonender Standort-Betrieb und der weitgehende Verzicht von fossilen Energieträgern wie Erdgas angemahnt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.