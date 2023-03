Germeringer Lieblingsläden: Früher waren hier noch Wohnhäuser

Von: Hans Kürzl

So sah die Einmündung der Unteren Bahnhof- in die Landsberger Straße im Jahr 1974 aus. Wo heute das Germedicum steht (linker Bildrand), befanden sich damals Wohnhäuser. © mm

Seit rund acht Jahren gibt es die Apotheke im Germedicum an der Unteren Bahnhofstraße, seit der Fertigstellung des ersten Bauabschnitts des Ärztezentrums, erklärt Apotheker Dirk Betscheider.

Germering – Als die Apothekenmitarbeiter im Januar 2015 die Räumlichkeiten bezogen, sah alles noch nach Baustelle aus. „Es hat dann gedauert, bis die Planen verschwunden waren“, erinnert sich Betscheider. Durch das Ärztehaus habe sich ein großer Einzugsbereich ergeben, allerdings zunächst trotz aller Synergieeffekte mit einem relativ kleinen Kreis an Stammkunden.

Das liege an den Fachpraxen, die man laut Betscheider nicht so oft aufsuche wie einen Allgemeinarzt. Geändert habe sich das vor zwei Jahren, als eine hausärztliche Praxis ins Germedicum zog. „Das hat sich positiv bemerkbar gemacht“, so der Apotheker. Man habe sich mit der Zeit zu einer für ein Ärztehaus typischen Apotheke entwickelt.

Die Apotheke im Germedicum ist vor rund acht Jahren eröffnet worden. © Peter weber

Nur die Verkehrssituation um die oberirdischen Parkplätze hält er für ausbaufähig. „Leider wird die Tiefgarage in der Nibelungenstraße nicht so wahrgenommen“, bedauert Betscheider. Dabei sei diese Parkmöglichkeit nur wenige Schritte von der Apotheke entfernt. hk

